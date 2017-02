Pub

Valor da cláusula de rescisão de Gelson pode baixar para 50 ME

Ao abrigo da Lei de Imprensa n.º2/99, de 13 de janeiro, artigos 24.º, 25.º e 26.º, o DN recebeu do Sporting Clube de Portugal o Direito de Resposta a um artigo sobre Valor da cláusula de rescisão de Gelson pode baixar para 50 ME, publicado a 9 de fevereiro de 2017, que aqui reproduzimos:

Ao abrigo dos artigos 24º e 25º da Lei de Imprensa, a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD solicita a publicação do seguinte Direito de Resposta:

O Diário de Notícias, na sua edição da passada quinta-feira dia 9 de Fevereiro de 2017, publicou uma notícia - vamos chamar-lhe assim - com chamada de Primeira Página, intitulada "Valor da cláusula de rescisão de Gelson pode baixar para 50 ME", que é falsa e assenta em premissas mentirosas.

Antes de mais, importa recordar ao Diário de Notícias e aos seus leitores que Gelson Martins tinha contrato com o Sporting até 2021. Por isso, além do reconhecimento do mérito do atleta - condição que sempre esteve presente no discurso e nas intensões do Presidente do Clube - não existia qualquer urgência ou pressão para que se registassem alterações ao contrato existente.

Em segundo lugar, não deixa de ser lastimável que apesar de, dois dias antes da publicação desta falácia, ter havido um contacto telefónico para o Sporting Clube de Portugal em que a referida informação foi categoricamente desmentida, o Diário de Notícias, ao melhor estilo da práctica dos jornais sensacionalistas e tabloides, tenha optado por valorizar uma fonte anónima em detrimento daquela que é a posição oficial do Clube, com claro prejuízo para a verdade e para a qualidade do serviço prestado aos seus leitores.

Para que fique claro, e de uma vez por todas, no Sporting Clube de Portugal e na Sporting SAD - sociedade cotada em bolsa e por isso sujeita a regras que, ao contrário de outros que mentem ao mercado como é comprovado pela divulgação dos seus relatórios e contas, nos obrigamos a respeitar -, não existem cartas escondidas ou paralelas. Quando tornamos pública uma informação é porque ela é verdadeira e porque, desde que esta Direcção entrou em funções, nos pautamos por critérios de absoluta transparência.

A cláusula de rescisão inscrita no contrato de Gelson Martins, que se estendeu até 2022, é de 60 milhões de euros, sem que se registe o absurdo de admitir ou aceitar qualquer excepção à mesma. Se há quem queira, com a conivência do Diário de Notícias, fazer passar informação falsa com o único intuito de denegrir a imagem do Clube, fiquem a saber que contarão sempre com a nossa intransigência na defesa da verdade e da honra do Clube.

A um jornal com mais de 150 anos de história, exige-se mais sentido de responsabilidade e mais respeito pelos leitores, pelas instituições e pela verdade da informação que decide publicar. Sob pena de correr o risco de que a sua credibilidade e a dos seus jornalistas fique definitivamente hipotecada.

A Administração da Sporting SAD.

Nota da direção: A notícia publicada pelo Diário de Notícias cumpriu todas as regras jornalísticas, a primeira das quais foi ouvir o Sporting Clube de Portugal. Na referida notícia, aliás, está escrito que "apesar de o DN ter confirmado esta versão junto de uma fonte conhecedora do processo, o Sporting negou esta indicação ao nosso jornal". O facto de termos ouvido o clube não diminui, é claro, o seu direito de resposta. Porque a instituição Sporting Clube de Portugal e a sua administração nos merecem todo o respeito, publicamos este Direito de Resposta na íntegra, apesar de ele conter uma apreciação subjetiva e negativa do que é o Diário de Notícias, matéria que não diz respeito à veracidade da notícia em causa.