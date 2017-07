Pub

Extremo do Atlético de Madrid sem espaço nos colchoneros

O extremo português Diogo Jota, que na temporada passada alinhou no FC Porto por empréstimo do Atlético de Madrid, está a caminho do Wolverhampton, da segunda divisão inglesa, segundo apurou o DN.

O jogador de 20 anos, que tem contrato com os espanhóis mas não entra nas contas de Diego Simeone para a nova temporada, recebeu o convite de Nuno Espírito Santo, treinador dos Wolves, que o orientou na temporada passada ao serviço do FC Porto, e ficou agradado com o projeto.

Segundo informações recolhidas, o jovem internacional sub-21 deverá rumar já esta sexta-feira a Inglaterra para realizar exames médicos, rubricando um contrato válido por uma época, por empréstimo do Atlético de Madrid.