Zoff, atualmente com 74 anos, foi internacional 112 vezes e treinou a seleção italiana no Euro 2000

Histórico ex-guarda-redes italiano atribui ligeiro favoritismo à Vecchia Signora, mas elogia o FC Porto, uma equipa "muito perigosa" e com um guarda-redes de "muita classe"

Dino Zoff é um dos grandes símbolos da história da Juventus, clube que vai enfrentar amanhã à noite (19.45 horas) o FC Porto na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Foi rei e senhor da baliza em praticamente toda a década de 70, tendo deixado de jogar em 1983, quando já tinha 41 anos mas, apesar da idade avançada, ainda era titular absoluto da equipa então treinada por Giovanni Trapattoni. No total foram onze épocas ao serviço da Vecchia Signora e um total de 479 jogos. Só lhe faltou conquistar a Taça dos Campeões, um título que a Juve procura esta temporada conquistar pela terceira vez no seu historial.

O FC Porto é então o próximo obstáculo da Juventus. E a primeira batalha é já amanhã no Estádio do Dragão, num duelo que será seguido atentamente por Dino Zoff, que ao DN garante que será "um jogo muito interessante" e que terá "um resultado incerto". "As equipas portuguesas jogam muito bem e costumam ser muito competitivas, mas acredito que a Juventus tem um ligeiro favoritismo para esta eliminatória", assumiu o antigo guarda-redes, campeão do mundo de seleções, agora com 74 anos.

Numa breve análise à equipa treinada por Massimiliano Allegri, Dino Zoff avisa que se trata de uma equipa que "não tem pontos fracos", assumindo mesmo que é um conjunto "muito forte e equilibrada em todos os setores". "A Juve é muito robusta, com uma defesa muito organizada e bastante forte no ataque, em que Paulo Dybala e Gonzalo Higuaín são extremamente perigosos e fazem golos facilmente", avisa.

E, na verdade, os dois avançados argentinos são mesmo um perigo à solta, pois Higuaín já leva 22 golos em 32 jogos, enquanto o jovem Dybala (23 anos) contabiliza dez remates certeiros esta temporada, sendo ainda o principal criador de jogo ofensivo da equipa. E a juntar a estes há ainda o croata Mario Mandzukic (sete golos esta época). Isto para já não falar de um meio--campo com ligação direta às balizas adversárias, em que se destacam os oito golos do bósnio Miralem Pjanic e os quatro do alemão Sami Khedira.

Casillas "com muita classe"

A Juventus tem tido um domínio absoluto em Itália, onde leva cinco títulos consecutivos conquistados e, nesta altura, encontra-se lançada para o sexto scudetto, encontrando-se em primeiro lugar na Série A, com sete pontos de vantagem sobre a AS Roma, segunda classificada.

Zoff admite que, tendo em conta o grande domínio que tem a nível interno, a "grande aspiração" do clube de Turim e dos seus adeptos é "voltar a conquistar a Champions", que lhe foge desde 1996, tendo depois disso sido quatro vezes finalista vencido, a última das quais em 2014-15 frente ao Barcelona. "Para já é fundamental conseguir o apuramento para os quartos-de-final, objetivo que foi falhado nas últimas duas temporadas e para isso é preciso eliminar o FC Porto, o que não acredito que seja tarefa fácil", assume o antigo número 1 da equipa de Turim.

Apesar de admitir não conhecer suficientemente bem os dragões, Dino Zoff mostra-se bastante cauteloso quando fala da equipa orientada por Nuno Espírito Santo, pois "tendo em conta aquilo que foi a pré-eliminatória da Champions que o FC Porto disputou com a Roma, trata-se de uma equipa perigosa e, como tal, é fundamental que os jogadores da Juventus estejam muito atentos e concentrados nos dois jogos desta eliminatória".

Um dos principais obstáculos que os pentacampeões italianos vão ter pela frente nesta eliminatória é o guarda-redes Iker Casillas, que se encontra em grande forma aos 35 anos, tendo apenas sofrido 15 golos esta época, dos quais apenas quatro na Liga dos Campeões. "É um grande guarda-redes, com muita classe e que dá uma grande estabilidade ao FC Porto", elogiou Dino Zoff, um dos melhores guarda-redes da história do futebol, que deixa uma certeza: "Não será fácil para a Juventus bater Casillas."