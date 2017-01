Pub

O jogador francês deixou o West Ham, onde diz que não se sentia bem

Dimitry Payet foi esta segunda-feira apresentado como reforço do Marselha, clube que pagou 30 milhões de euros ao West Ham para ter o médio ofensivo.

O internacional francês deixou o clube londrino em litigio com o treinador, tendo mesmo forçado a sua saída. "Slaven Bilic tem a sua opinião, mas eu não tenho de justificar o meu comportamento. O braço de ferro com o West Ham começou há bastante tempo e não me sentia bem no clube", explicou Payet, que ainda assim guarda "memórias fantásticas dos adeptos e do clube".

"Regressar a Marselha foi uma decisão pessoal, precisava de voltar às minhas raízes", acrescentou.