Diego Simeone, treinador de futebol do Atlético de Madrid, renovou contrato com os 'colchoneros' até 2020, informou hoje o clube espanhol.

Simeone, cujo contrato terminava em 2018, pode atingir as nove temporadas consecutivas como treinador do Atlético de Madrid, tornando-se um dos técnicos com permanência mais longa à frente de um clube, mas ainda longe das 21 épocas de Arsène Wenger no Arsenal.

Segundo o clube, a sintonia entre os 'colchoneros' e Simeone é total e que esta renovação era há muito tempo esperada pelos adeptos. O técnico é muito popular entre os fãs do clube, desde a sua passagem pela equipa enquanto jogador.

O clube espanhol disse ainda que a conquista da Liga dos Campeões é um dos grandes objetivos desta temporada. O Atlético vai para a quinta participação consecutiva na prova europeia, na qual foi finalista em 2013/14 e 2015/16, alcançando os quartos de final 2014/15 e as meias-finais em 2016/17.