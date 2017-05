Pub

O treinador de futebol argentino confirmou que continuará nos colchoneros caso se mantenham os pressupostos com os quais tem trabalhado, que nos últimos anos disputaram duas finais

"Estamos aqui a falar convosco pelo que tudo indica que se continuar a forma como temos falado com o clube em breve ver-nos-emos na Alemanha. Estarei aí com vocês", disse o técnico, em vídeo-conferência de apresentação do torneio Audi Cup, que junta ainda o Bayern de Munique e o Liverpool.

Dias após ter falhado nova final da Liga dos Campeões, novamente malsucedido frente ao eterno rival Real Madrid, seu 'carrasco' nas finais perdidas, Simeone revelou-se entusiasmado por poder disputar o torneio.

"Estamos muito contentes com o crescimento que o clube e a equipa estão a ter, sobretudo nos últimos anos, e que nos permite a oportunidade de sermos convidados para participar em torneios desta estirpe, a garantia de que vamos iniciar a época muito fortes. Não estamos acostumados a este tipo de jogos [na pré-época] e certamente que vai correr bem, pois vamos ver a qualidade que encontraremos pela frente na próxima época" na Liga dos Campeões, disse, o argentino.

O torneio vai realizar-se a 01 e 02 de agosto, em Munique, e contará com uma quarta equipa, ainda a confirmar.