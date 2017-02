Pub

Ex-futebolista argentino diz que vai trabalhar por uma "instituição limpa e transparente"

A antiga estrela mundial Diego Maradona, disse hoje que "é oficial" que vai trabalhar para a FIFA, com o objetivo de tornar o organismo que tutela o futebol mundial numa instituição "limpa e transparente".

"Agora sim, é oficial. Finalmente posso cumprir um dos sonhos da minha vida, trabalhar por uma FIFA limpa e transparente, com pessoas que realmente amam o futebol. Obrigada por todos os que me incentivaram a aceitar este novo desafio", escreveu o 'astro' argentino no seu perfil da rede social Facebook.

A mensagem, escrita em espanhol, italiano e inglês, está acompanhada por uma foto do antigo jogador do FC Barcelona e do Nápoles com o presidente da FIFA, o suíço Gianni Infantino.

O campeão do mundo com a Argentina, no Mundial1986, no México, já tinha dito, nas últimas semanas, que ia ser "embaixador desportivo" da FIFA e que um dos seus principais objetivos era 'limpar' a Associação de Futebol Argentino.