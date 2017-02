Pub

A etíope bateu o recorde dos 2000 metros em pista coberta, que durava há três décadas. Seguem-se os 1500 e os 800 metros

Genzebe Dibaba celebrou ontem o 26.º aniversário com um novo recorde mundial. A atleta etíope conseguiu estabelecer uma nova marca nos 2000 metros em pista coberta, durante o meeting na Catalunha, em Sabadel, superando o recorde de Gabriela Szabo, que já durava desde 1998. "Tinha a sensação de que conseguiria fazer algo de especial aqui em Sabadel", reagiu, ela que cortou a meta com quase uma volta de avanço no pavilhão sobre a concorrência.

A irmã mais nova de uma família com história no atletismo conseguiu correr os dois mil metros em 5.23,75 minutos, melhorando em quase sete segundos uma marca que tinha sido estabelecida ainda antes de Dibaba ter nascido. Aliás, esse tem sido um feito recorrente na carreira da velocista, talhada para bater marcas fixadas ainda antes da sua data de nascimento.

Há um ano, depois de ter completado o 25.º aniversário, Genzebe bateu o recorde mundial da milha feminina, que durava há 26 anos, ao cumprir a etapa de Estocolmo em 4.13,14 minutos. No mesmo ano tinha fixado nova marca mundial nos 1500 metros - 03.50,07 minutos no Mónaco, e foi ainda medalha de ouro na distância nos Mundiais de Pequim.

Já com sete marcas mundiais no palmarés, Genzebe propõe-se agora a metas mais ambiciosas e tenciona bater três recordes no mesmo mês, ela que também já estabeleceu novos registos nos 3000 e 5000 metros. Amanhã, em Torun, na Polónia, Genzebe vai tentar melhorar a marca nos 1500 metros, deixando para o dia 24, em Madrid, a tarefa de tentar destronar o nome maior do atletismo moçambicano: Maria de Lurdes Mutola, campeã olímpica em Sydney nos 800 metros e que detém há 18 anos o recorde mundial dos 1000 metros em pista coberta.

A organização do evento em pista coberta, na Villa de Madrid, não faz por menos e publicou, nas imediações do Centro Desportivo Municipal Gallur Madrid, cartazes com a imagem da atleta a publicitar o evento: "Recorde mundial a bater: 2.30,94 nos 1000 metros", pode ler-se, o que sugere desde logo que a expectativa não está em descobrir quem vence a prova, mas sim de quanto tempo Dibaba vai necessitar para a conquistar.

Um vazio olímpico

Genzebe Dibaba é uma das melhores atletas da atualidade, mas até 2020 tem algo garantido na sua carreira: não terá, pelo menos até aos Jogos de Tóquio, a ambicionada medalha de ouro olímpica, uma tradição na família Dibaba.

Tirunesh e Ejegayehu contam com medalhas olímpicas no currículo e são as irmãs mais velhas de Genzebe. A elas há a acrescentar a prima Derartu Tulu, que também foi campeã olímpica. Tirunesh é o nome mais consagrado, pois arrecadou três medalhas olímpicas - foi ouro nos 5000 e nos 10 000 m em Pequim, em 2008, e revalidou o título dos 10 000 em Londres.

No caso de Genzebe, as duas experiências olímpicas tiveram sabor amargo. Em Londres 2012, a atleta lesionou-se na primeira eliminatória dos 1500 metros e foi afastada da competição. No Rio de Janeiro, Genzebe conseguiu finalmente uma medalha olímpica, mas com um sorriso amarelo: foi prata nos 1500 metros, tendo ficado a 1,35 segundos do título olímpico da queniana Faith Chepngetich Kipyegon. Para já, vai-se preparado para Tóquio ao ritmo dos recordes.