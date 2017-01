Pub

Sporting de Braga e Moreirense discutem hoje a décima edição da prova. Desde 1999 que todas as decisões do futebol português envolviam pelo menos um dos três grandes

Não encabeçavam nenhuma lista de prognósticos, mas reservaram bilhete para uma final incomum: Sporting de Braga e Moreirense defrontam-se hoje, às 20.45 (RTP 1), na final da 10.ª edição da Taça da Liga, a primeira na qual Benfica, FC Porto ou Sporting não marcam presença no derradeiro jogo.

Na verdade, desde 1999 que todas as finais que valiam troféus nacionais, desde a Supertaça à Taça de Portugal, envolviam a presença de pelo menos um dos três grandes na decisão. Para encontrar exemplo semelhante é preciso recuar 18 anos, até à final da Taça de Portugal em que o Beira--Mar bateu o Campomaiorense - curiosamente, duas equipas já há muito afastadas dos grandes palcos nacionais.

O Sp. Braga já está mais habituado a estas andanças, até porque venceu a final de 2013, frente ao FC Porto. A intrometer-se na luta pelo pódio no campeonato, os arsenalistas podem conquistar o quarto troféu oficial da sua história, um objetivo assumido por António Salvador. "Sabemos que temos de ter muito respeito pelo Moreirense e sabemos que eles eliminaram o FC Porto e o Benfica para chegarem à final. Vai ser um jogo em que será preciso empenho, dedicação e querer para ultrapassarmos o obstáculo que é o Moreirense", sublinhou o presidente dos minhotos, admitindo que gostaria que a final decorresse noutro local. "Podia ser no centro do país, o espetáculo iria ganhar mais vida, com mais gente. Espero que no próximo ano considerem isso", frisou.

O presidente do Sp. Braga aproveitou para se revelar contra a ideia de que a Taça da Liga possa valer uma vaga na Liga Europa, já admitida por Pedro Proença. Se é certo que a ideia em nada mudaria os planos de Sporting, Benfica ou FC Porto - que, normalmente, já garantem a qualificação europeia via campeonato -, tal poderia ser mais aliciante para equipas que não olham para as quatro primeiras posições da I Liga.

"O campeonato é uma maratona de 34 jornadas e não é admissível uma equipa chegar a janeiro, vencer a Taça da Liga e já estar apurada para a Liga Europa. Não estamos de acordo com isso. Seria desvirtuar aqueles que são os melhores entre a maratona das 34 jornadas", defendeu Salvador.

Curiosamente, tanto Augusto Inácio como Jorge Simão levam menos de dois meses no comando técnico das respetivas equipas, mas já vão disputar uma final, ainda que o treinador do Moreirense esteja em risco de não se sentar no banco, devido a problemas de saúde (dor ciática). "Espero que a equipa esteja bem melhor do que o treinador, que mal se conseguia mexer", revelou Leandro Mendes, técnico adjunto, perante a indisponibilidade de Inácio ir à conferência de imprensa.

O Moreirense pode conseguir o primeiro grande título da sua história - o melhor que conseguiu foi vencer a II Liga -, mas não deixa de remeter o favoritismo para o adversário. "Temos confiança mas temos de ser realistas, a história recente do Braga mostra que têm outro andamento. O favoritismo é todo deles, mas temos as nossas armas e a estratégia montada para tentar fazer mais uma surpresa", revelou Leandro Mendes, sem esquecer que o Moreirense eliminou FC Porto e Benfica no caminho para a final.

Jorge Simão, técnico do Sp. Braga, também fez questão de o lembrar. "Depois de eliminar o FC Porto e o Benfica, o Moreirense não entra na condição de não favorito. Também não digo que seja favorito, pela história e pelo peso dos clubes, pela tabela classificativa... O Sp. Braga está noutra dimensão. Num jogo deste tipo, neste contexto, um eventual favoritismo esfuma-se", sublinhou o treinador, prometendo "a melhor equipa para a final". "Se a que estiver em campo não for a melhor, internem-me!", rematou.