O Barcelona conseguiu algo que até hoje nenhuma outra equipa tinha alcançado nas provas europeias - recuperar de uma desvantagem de 4-0 e apurar-se. Mas no desporto não faltam exemplos de grandes façanhas. Desde o Super Bowl deste ano à NBA do ano passado, passando pela F1, natação, golfe, atletismo, basebol e vela.

O póquer de Eusébio no Mundial 1966

Foi uma reviravolta épica da seleção portuguesa no Mundial de futebol de 1966, que se

realizou em Inglaterra. Portugal passou a fase de grupos no 1.º lugar com três vitórias e discutia com a Coreia do Norte a passagem às meias-finais da competição. Em 25 minutos, a seleção lusa passou do céu ao inferno, com três golos dos coreanos a deixarem Portugal à beira da eliminação.

Com o que os coreanos não contavam era com a exibição memorável de Eusébio da Silva Ferreira, grande responsável pela reviravolta, com quatro golos entre os minutos 27 e 59 (dois de grande penalidade). As contas foram fechadas por José Augusto, aos 80 minutos. Portugal apurou-se para as meias-finais, mas acabou eliminado pela anfitriã Inglaterra, em Wembley (2-1).



NFL: O jogo histórico dos Patriots de Tom Brady



O Super Bowl deste ano entrou para a história como o mais incrível de sempre. Os New England Patriots de Tom Brady estiveram a perder por 28-3 na metade do terceiro quarto e conseguiram o impossível, chegando ao empate a 57 segundos do final do jogo com um touchdown e uma conversão de dois pontos. No prolongamento, o primeiro da história do Super Bowl, os Patriots venceram os Atlanta Falcons e festejaram o quinto título da sua história, todos com a assinatura do técnico Bill Belichick e do quarterback Tom Brady.



NBA: O primeiro título da história dos Cleveland



Os Cleveland Cavaliers de LeBron James e Kyrie Irving fizeram história em Oakland ao vencerem a sétima e definitiva partida da final contra os Golden State Warriors por 89-93, em junho de 2016. O primeiro título da história dos Cleveland foi completamente contra a lógica, dado que os Warriors chegaram a ter uma vantagem de 3-1 em jogos e até então na história da Liga norte--americana de basquetebol nunca nenhuma equipa tinha conseguido recuperar de uma desvantagem assim. No último jogo, um triplo de Kyrie Irving a 49 segundos do fim e um lançamento de livre de LeBron deram o título à equipa de Ohio.



F1: a corrida perfeita de Senna que lhe valeu o título



O primeiro título de campeão do Mundo conquistado por Ayrton Senna foi uma completa loucura. Em setembro de 1988, no circuito de Suzuka, no Japão, o piloto brasileiro soltou cedo demais a embraiagem a arrancar e deixou o McLaren ir-se abaixo duas vezes, caindo para 16.ª posição. Na liderança seguia o seu colega de equipa, o francês Alain Prost, que se terminasse em primeiro lugar sagrava-se campeão. Senna começou então uma recuperação histórica e à 19.º volta já estava a morder os calcanhares do piloto francês. Era uma questão de tempo e na volta 28 deu-se a ultrapassagem. O piloto brasileiro acabaria por cortar a meta no primeiro lugar e festejar assim o primeiro de três títulos de campeão do Mundo de F1.

Natação: Phelps vence Cavic por um centésimo



Jogos Olímpicos de Pequim 2008. Michael Phelps está na final dos 100 metros mariposa em busca da sua sétima medalha de ouro numa só edição, que na altura lhe permitiria igualar o recorde de Mark Spitz. O norte-americano arrancou mal e passou os 50 metros na sétima posição, mas fez jus à alcunha de Bala de Baltimore e terminou a prova na primeira posição, ganhando ao sérvio Milorad Cavic por um centésimo de segundo - o resultado só ficou devidamente esclarecido através da observação das imagens do foto-finish.



Basebol: a redenção in extremis dos Boston Red Sox



Um dos maiores jejuns de títulos da MLB, a liga de basebol dos EUA, terminou em outubro de 2004, com contornos lendários. Os Boston Red Sox, que não eram campeões desde 1918, pareciam à beira de mais um fracasso, ao estarem a perder na final da conferência (American League), ante os rivais New York Yankees, por 0--3, em jogos. Mais uma derrota significava a eliminação dos play--off, na antecâmara da final do campeonato (World Series). E os Red Sox chegaram a meio

do nono inning (último período) do quarto jogo em desvantagem, por 3-4. No entanto, in extremis, Bill Mueller forçou o prolongamento, ganho pelos Red Sox, por 6-4. E a equipa de Boston lançou--se para uma reviravolta histórica: venceu as três partidas seguintes (5-4, 4-2 e 10-3), e passou às World Series, onde não deu hipóteses aos St. Louis Cardinals (4-0 em jogos). Era o fim do jejum.



Ténis: quando Lendl travou o campeão McEnroe



O ténis é provavelmente das modalidades onde existem mais histórias de reviravoltas para contar. Ficou célebre a recuperação de Jennifer Capriati na final do Open da Austrália de 2002 contra Martina Hingis, quando salvou quatro match points. Mas um dos jogos mais emocionantes aconteceu em 1984, na final masculina de Roland-Garros. John McEnroe era claramente favorito frente ao checo Ivan Lendl, até porque vinha de um impressionante registo de 39 jogos consecutivos sem perder (nesse ano de 1984 não tinha sido ainda derrotado). E o início do jogo deu razão à lógica, com o tenista norte--americano a vencer os dois primeiros sets (3-6 e 2-6). Mas Lendl, na altura com 24 anos, transformou-se, e, com uma exibição memorável, venceu os três sets seguintes - 6-4, 7-5, 7-5, conquistando o torneio francês.

Vela: de uma vantagem de 8-1 para uma derrota por 8-9



A Taça América é o mais antigo troféu desportivo do mundo e em 2013 teve a sua melhor edição de sempre. Na baía de São Francisco, defrontaram-se duas tripulações: a do Oracle Team USA, detentor do troféu, e a do Emirates Team New Zealand (ETNZ), o pretendente. O score chegou a estar 8-1, a favor do ETNZ. Mas o Oracle introduziu mudanças na navegação e, regata a regata, foi diminuindo a diferença: 8-2, 8-3, 8-4... Em 25 de setembro inverteu o resultado, mantendo o troféu e protagonizando o mais sensacional comeback da modalidade.

Atletismo: a queda que não impediu o ouro de Virén



Os Jogos Olímpicos de Munique em 1972 ficaram marcados pelo atentado terrorista - 11 atletas

de Israel foram feitos reféns pelo grupo terrorista palestiniano denominado Setembro Negro -, mas também pela proeza de um atleta. Na final dos 10 mil metros, Lasse Virén seguia na quinta posição quando caiu sensivelmente a metade da corrida. O atleta, que era também oficial de polícia, iniciou então uma recuperação fantástica depois de ter ficado a mais de 50 metros dos rivais. Foi ultrapassando os outros atletas um a um e bateu o belga Puttemans na derradeira volta, conquistando a medalha de ouro e estabelecendo um novo recorde do mundo da prova, com o tempo de 27.38,35 minutos.





Golfe: Ryder Cup de boa memória para os europeus



A reviravolta foi descrita pela imprensa especializada como milagrosa. As equipas da Europa e dos Estados Unidos decidiam a Ryder Cup de 2012 em golfe em Medinah, perto de Chicago. E, à entrada para o último dia, os americanos venciam por 10-6, margem que lhes oferecia todas as condições para vencerem o troféu, havendo mesmo quem antevisse um esmagamento. Mas a Europa acabou por vencer (14,5 contra 13,5) de forma sensacional e revalidar o título conquistado na edição de 2010. Foi a única vez que os europeus recuperaram de uma desvantagem de quatro pontos (os EUA já o tinha feito em 1999). A equipa vencedora era composta por jogadores como Rory McIlroy, Luke Donald, José María Olazábal, Justin Rose, Lee Westwood, Graeme McDowell, Paul Lawrie, Sergio García, Francesco Molinari, Peter Hanson, Martin Kaymer, Ian Poulter e Nicolas Colsaerts.