Dez adeptos franceses e um holandês foram detidos na quarta-feira à noite, na sequência de confrontos em Lyon, e encontram-se sob custódia da polícia antes do jogo de hoje entre Lyon e Ajax, da Liga Europa em futebol.

De acordo com responsáveis das autoridades francesas, os adeptos foram detidos quando participavam num confronto programado por dois grupos violentos, com cerca de 50 pessoas, na zona de Gerland.

"Não há ninguém ferido", disse ainda a polícia, justificando que as autoridades agiram rapidamente, evitando as ações violentas.

O Lyon, do guarda-redes Anthony Lopes, recebe hoje o Ajax na segunda mão das meias-finais da Liga Europa, depois de ter sido goleado na Holanda por 4-1.

A realização do jogo não está em risco, mas a polícia preparou um dispositivo com cinco grupos das forças de ordem, destacados para a segurança no estádio e no centro da cidade.