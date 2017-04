Pub

O Caparica Primavera Surf Fest recebeu o encontro nacional ao nível de escolas, que contou com dez centros de Formação de Surf de todo o país

No segundo dia do Caparica Primavera Surf Fest, o Encontro Nacional de Desporto Escolar - que reuniu 10 centros de Formação Desportiva de Surf de todo o país, desde Viana do Castelo a Armação de Pêra - sagrou os primeiros vencedores do festival, com Afonso Silva a vencer a competição de Surf no escalão de Infantis, Francisco Ribeiro a triunfar em Surf de Iniciados, Rita Jorge a superar a concorrência em Surf Feminino e Jacinto Pascoal a ganhar a competição de Bodyboard.



Entretanto, arrancou a quarta etapa do Circuito Regional de Surf Esperanças da Grande Lisboa que, previsivelmente, coroará amanhã José Ribeiro (Ericeira Surf Clube) campeão Regional da grande Lisboa em sub-14 devido à ausência dos concorrentes diretos, João Mendonça e Martim Paulino.

