Extremo dos Phoenix Suns tornou-se o sexto jogador da história da NBA a fazer 70 ou mais pontos numa só partida. E nem assim chegou para a sua equipa sair vencedora (130-120)

O extremo Devin Booker tornou-se na madrugada deste sábado apenas o sexto jogador da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), e o mais jovem de sempre, a chegar aos 70 pontos num jogo, no desaire dos Phoenix Suns em Boston (130-120).

Booker, que tinha 39 pontos como melhor registo pessoal, chegou ao intervalo com normais 19, para, numa segunda parte de sonho, marcar 51, 23 no terceiro período e 28 no quarto e último.

"Tinha a impressão de estar num treino, naquelas alturas em que se conseguem acertar uma série de lançamentos consecutivos e cada vez parece mais fácil. Mesmo os tiros difíceis, conseguia marcar", contou Booker.

A disputar a sua segunda época na NBA, o jogador dos Suns acertou 21 dos 40 lançamentos de campo tentados, incluindo quatro de 11 'triplos', e 24 de 26 lances livres, em 45 minutos de utilização.

Os 70 pontos são o recorde da história dos Suns e também a melhor marca de sempre de um jogador frente aos Boston Celtics, superando os 64 de Elgin Baylor, no longínquo dia 08 de novembro de 1959.

No 'clube' dos 70, Booker, que não conseguiu evitar o sétimo desaire consecutivo dos Suns, juntou-se a Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, Elgin Baylor, David Thompson e David Robinson.

"É uma noite que vou recordar toda a minha vida", frisou Booker, que foi ovacionado pelos adeptos dos Celtics, que somaram a 47.ª vitória da época e continuam na perseguição aos campeões Cleveland Cavaliers (112-105 em Charlotte).