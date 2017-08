Pub

Primeiro golo do Portimonense foi a 'pólvora' para o início dos confrontos

O Portimonense-Boavista, que terminou com a vitória dos algarvios por 2-1, foi marcado por alguns desacatos nas bancadas entre adeptos das duas equipas.

Tudo aconteceu após o golo de Rúben Fernandes, já na segunda parte, que então fazia com que a equipa da casa empatasse a partida, isto já depois de Rochinha ter inaugurado o marcador para o Boavista na primeira parte.

Após então o empate, os adeptos do Boavista invadiram a zona da bancada onde estavam os adeptos do Portimonense e começaram as agressões. A polícia foi chamada a intervir e levou mesmo alguns adeptos para fora do estádio do Portimonense.