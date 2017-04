Pub

O jogo de futebol entre o Alcochetense e o Olímpico do Montijo, da I Divisão distrital de Setúbal, terminou com desacatos entre os adeptos das duas equipas, disse hoje à Lusa fonte da GNR.

"O Olímpico do Montijo deslocou-se ao campo em Alcochete, num jogo entre clubes vizinhos com muita rivalidade. Durante o jogo não aconteceu nada com os jogadores ou os árbitros, só trocas de palavras entre adeptos. À saída do jogo a situação agudizou-se e os adeptos pegaram-se", disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, a situação obrigou a uma intervenção policial já no exterior do campo de futebol em Alcochete.

"A GNR interveio com o objetivo de garantir a segurança e atuou com os meios necessários para o efeito. Não temos qualquer informação da existência de feridos e não foi apresentada nenhuma queixa", acrescenta.

A GNR refere que tem registo de uma montra partida durante a ocorrência, mas que o autor assumiu perante o proprietário a responsabilidade e prontificou-se a pagar os danos.

"Não foram efetuadas detenções, a prioridade da GNR foi garantir a segurança e restabelecer a ordem pública, o que foi conseguido. Estamos a verificar algumas imagens disponíveis para ver se detetamos algum crime público, mas no caso de terem existido agressões, tem que ser apresentada queixa", salientou.

Quando ao jogo em si, disputado na tarde de domingo, o Olímpico do Montijo venceu por 3-1 na deslocação ao terreno do Alcochetense e lidera o campeonato, estando cada vez mais perto de subir aos campeonatos nacionais.