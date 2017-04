Pub

Os dois clubes, longe da glória de outros anos, são propriedade de chineses e defrontam-se esta manhã (11.30) na Liga italiana, num horário escolhido propositadamente para o jogo ser visto no país mais populoso do mundo

Dérbi de Milão, dérbi da Madonnina (referência à estátua da Nossa Senhora na Catedral Duomo) e agora também dérbi chinês. Aquele que já foi considerado um dos maiores clássicos do mundo entra hoje numa nova era. Pela primeira vez Inter e AC Milan vão defrontar-se tendo como proprietários consórcios chineses. Sinais dos tempos num jogo que vai registar a maior audiência de sempre, pois será transmitido precisamente para o mercado chinês - foi já com essa intenção que foi agendado para a hora do almoço (11.30 portuguesas, Sport TV4, 19.30 na China).

Longe da glória de outros anos, Inter e AC Milan tentam voltar a reerguer-se. Foi com esse objetivo, e a pensar num forte investimento, que os anteriores proprietários acederam a vender as suas participações. O Inter foi pioneiro e em 2013 vendeu 70% do clube ao empresário indonésio Erick Thohir. Mas só no passado foi parar às mãos dos chineses, mais concretamente ao poderoso grupo Suning, que ficou detentor de 70% do clube a troco de 270 milhões de euros.

As negociações entre o AC Milan e o grupo Sport Investment Lux já decorriam desde o ano passado, mas só ontem o presidente e dono do clube, o controverso Silvio Berlusconi (esteve 31 anos em funções), oficializou a venda aos chineses, num negócio que envolveu 740 milhões de euros. Num e noutro caso, os grupos que os adquiriram comprometeram-se a aumentar significativamente o capital e a fornecer liquidez para fortalecer a estrutura dos dois clubes.

"É um novo capítulo na história de um clube glorioso. Tendo em conta os grandes jogadores que passaram por aqui e as várias conquistas, os adeptos podem acreditar que este clube vai voltar a estar no topo do futebol europeu", prometeu ontem Yonhong Li, novo presidente do Milan, durante o ato de posse dos novos dirigentes.

Um pouco por toda a Europa tem-se assistido à entrada de capital chinês nos clubes de futebol importantes. Em Espanha, o consórcio Wanda Group adquiriu 20% do At. Madrid. Na liga inglesa há o caso do Manchester City (13% pertencem à China Media Capital) e na França o Olympique de Lyon tem 20% de capital chinês (grupo IDG).

Seca de títulos dura há anos

Desde 2011 que os dois clubes de Milão não sabem o que é vencer um campeonato italiano. De então para cá, o domínio tem sido totalmente da Juventus, que neste ano caminha já tranquilamente para o sexto título consecutivo. Os últimos tempos de glória do Inter Milão coincidiram com a passagem de José Mourinho pelo clube, entre 2008 e 2010, ainda na era Massimo Moratti. O português foi campeão nos dois anos (o Inter chegou aos cinco títulos consecutivos) mas conseguiu algo que o clube não conquistava desde 1964-65: venceu a Liga dos Campeões. Desde a saída de Mourinho, o único título que o Inter conquistou foi uma Taça de Itália.

O Milan ostenta sete Ligas dos Campeões no currículo, mas a última vez que o clube atingiu a glória europeia foi na temporada 2006-07 (bateu na final o Liverpool por 2-1). Era o super-Milan de Carlo Ancelotti, com uma equipa de sonho onde pontificavam jogadores como Maldini, Nesta, Pirlo, Seedorf, Inzaghi e Kaká. Já o último título de campeão foi alcançado em 2010-11 e nesta temporada voltou a festejar um troféu, com a conquista da Supertaça após baterem a Juventus.

A origem dos dois clubes de Milão está interligada. O AC Milan, fundado em 1899, começou por ser um clube de críquete, ideia de três britânicos, por isso se chama Milan e não Milano. O clube cresceu, mas começaram a surgir conflitos entre os integrantes estrangeiros. E por isso, anos depois, em 1908, um grupo de dissidentes fundou então o Inter de Milão. O primeiro jogo entre os dois clubes que ainda hoje dividem o mesmo estádio aconteceu nesse mesmo ano de 1908, terminado com o triunfo do AC Milan por 2-1.