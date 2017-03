Pub

O clube onde atuam os portugueses Bruno Gama (titular) e Luisinho (no banco) derrotou a equipa catalã por 2-1 no Riazor, em jogo relativo à 27ª jornada da Liga Espanhola

O FC Barcelona foi este domingo derrotado no terreno do Deportivo, por 2-1, e pode perder a liderança da Liga espanhola de futebol para o Real Madrid, que recebe o Bétis, na 27.ª jornada.

Dias depois da épica reviravolta na Liga dos Campeões frente ao Paris Saint-Germain, os catalães deixaram-se surpreender pelos galegos, que lutam pela manutenção, e sofreram o primeiro desaire no campeonato desde outubro do ano passado, pondo fim a uma série de 19 jogos sem perder.

No Riazor, com Bruno Gama no 'onze' e Luisinho no banco de suplentes, o Deportivo chegou à vantagem por Joselu, aos 40 minutos, mas o FC Barcelona refez a igualdade no arranque da segunda parte, através do uruguaio Suarez, aos 46.

Aos 74 minutos, Bergantinos voltou a colocar o Deportivo na frente, um golo que acabou por garantir a primeira vitória da equipa da Corunha em casa sobre os catalães desde abril de 2008.

Por seu lado, a equipa de Luis Enrique vinha de cinco vitórias consecutivas no Riazor.

O FC Barcelona continua no primeiro lugar com 60 pontos, mais um do que o Real Madrid, que tem menos dois jogos disputados. Os merengues recebem ainda hoje, às 19:45, o Bétis de Sevilha.

Este triunfo fez o Deportivo subir ao 15º posto, tendo ficado oito pontos acima da zona de despromoção.

No primeiro encontro do dia, o Ahtletic de Bilbau voltou a triunfar no terreno da Real Sociedad, por 2-0, regressando seis meses às vitórias fora de casa.

Desde a temporada 2011/12 que o conjunto de Bilbau não vencia o clássico basco em San Sebastian, numa partida decidida pelos golos de Raúl García, aos 28 minutos, na marcação de uma grande penalidade, e de Iñaki Williams, aos 56.

Além de interromper uma série de quatro jogos sem vencer na casa do rival, o Athletic conseguiu voltar a vencer fora de casa para o campeonato, algo que não conseguia desde 21 de setembro, quando venceu em casa do Granada (2-1), na quinta jornada.

Com este triunfo, o Athletic manteve-se na luta pelo apuramento para a Liga Europa, no sétimo lugar, com 44 pontos, menos quatro do que a Real Sociedad, que é quinta e ficou a quatro pontos do quarto posto, último de qualificação para a 'Champions', ocupado pelo Atlético de Madrid