Novak Djokovic sofreu a pior derrota dos últimos nove anos em torneios do Grand Slam, ao cair com estrondo logo na segunda ronda do Open da Austrália, torneio que já venceu por... seis vezes. E não encontrou desculpas para tal: Denis Istomin, tenista do Usbequistão e n.º 117 do ranking, fez aos 30 anos o jogo da sua vida e levou o sérvio a tecer-lhe os maiores elogios no final da partida.

"Tiro o meu chapéu. O mérito é todo dele, porque jogou de forma incrível. Foi agressivo e elevou o seu nível sempre que precisou de o fazer. Esteve muito bem no serviço e genial em todos os aspetos", reconheceu Djokovic, após um jogo que durou 4.48 horas.

O tenista usbeque começou bem e venceu logo o primeiro parcial, por 7-6 (10-8), com Djokovic novamente a acusar a insegurança no tie break, algo que tem sido recorrente nos últimos meses. O número dois da hierarquia ATP inverteu a desvantagem, ao vencer os parciais seguintes por 7-5 e 6-2, mas Denis resistiu e repôs a igualdade, ao ganhar o quarto jogo por 7-6 (7-5). No parcial da decisão, Denis Istomin fechou o set em 6-4 e fez história.

Foi a maior vitória da carreira do tenista de 30 anos, profissional desde 2004 e que nunca foi além da terceira ronda em torneios do Grand Slam. Detentor de um único título na carreira - venceu o Open de Notthingham, em Inglaterra, em 2015, após ter perdido duas finais nos EUA, em 2010 e 2012 -, Denis nunca tinha batido um tenista tão bem cotado.

Aliás, os cinco encontros anteriores entre os dois tenistas foram favoráveis a Djokovic: venceu todos e só cedeu um set em 12, com a curiosidade de antes já se terem cruzado por duas vezes no Open da Austrália. E Djokovic não teve problemas: em 2010 venceu por 6-1, 6-1 e 6-2, e em 2014 passou com 6-3, 6-3 e 7-5. Desta vez, contra todas as expectativas, bateu o sérvio.

"Isto é inacreditável. Para mim, era simplesmente impossível pensar que podia aguentar cinco sets contra o Novak, quer física quer psicologicamente. Significa imenso para mim bater o número dois do mundo", celebrou.

A importância da mãe

Denis, que nunca foi além da 57.ª posição na hierarquia ATP (melhor classificação em 2012), tem uma particularidade no circuito: é treinado pela sua mãe, Klaudiya Istomina. "Quando a família faz parte da equipa é excelente. Sou um sortudo por a minha mãe me treinar. Outra coisa boa, não tenho de pagar por um treinador. Devo-lhe tudo", reagiu o tenista, que até ontem tinha perdido 33 dos 34 jogos que disputou contra tenistas do top 10 mundial. A mãe, que nunca foi tenista profissional, disse apenas duas palavras a Denis logo após o fim do jogo: "Bom trabalho."

Alguns tenistas também foram treinados pelas mães no início de carreira - caso de Andy Murray, líder da hierarquia ATP, até aos 12 anos -, mas é invulgar um tenista fazer toda a carreira sempre a ser treinado pela mãe. Denis, porém, assegura que funciona. "Temos muita sintonia, estamos habituados a trabalhar juntos. Não acredito que seria melhor tenista com qualquer outro treinador", frisou.

Djokovic, por sua vez, sofreu a sua pior derrota em torneios do Grand Slam dos últimos nove anos - não caía na segunda ronda desde que perdeu com Marat Safin em Wimbledon, em 2008. Na Austrália, foi o pior resultado de Djokovic desde 2006, ele que venceu cinco dos últimos seis torneios e falha, assim, uma oportunidade para se tornar o tenista mais vitorioso da história do torneio - Roy Emerson também ganhou seis títulos, embora todos antes da era Open.

O afastamento de Djokovic acaba por ser uma notícia animadora para Andy Murray, que passa a favorito à vitória, ele que foi a cinco finais desde 2010 e perdeu todas. Mas Nadal, vencedor em 2008, terá uma palavra a dizer, ele que bateu ontem Marcos Baghdatis por 6-3, 6-1 e 6-3.