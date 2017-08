Pub

Michael Zorc, diretor desportivo do clube alemão, comentou a situação do jogador, que não treina com o plantel há mais de 10 dias

O futebolista francês Ousmane Dembélé só poderá abandonar o Borussia Dortmund e ingressar no Barcelona caso o emblema catalão pague cerca de 130 milhões de euros, revelou este sábado o diretor desportivo do clube alemão.

"Nós temos uma posição clara e um requisito claro. Se esse requisito for cumprido, o jogador poderá transferir-se para o Barcelona ou outro clube. Se não for cumprido, continuará connosco. É simples", disse Michael Zorc à imprensa alemã, que tem apontado o valor de 130 milhões de euros.

Dembéle, de apenas 20 anos, está em litígio com o Borussia Dortmund e não treina com o plantel há mais de 10 dias.

"Nós sabemos onde ele está. Está em França", adiantou Zorc, que foi médio do Borussia durante os anos 90.

O extremo francês chegou ao emblema germânico na última temporada, vindo do Rennes, e tem sido apontado como o substituto do brasileiro Neymar no FC Barcelona.

O brasileiro transferiu-se para o Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão.