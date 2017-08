Pub

Entretanto, o clube alemão afirmou ter rejeitado uma proposta do Barcelona pelo jogador

O avançado francês Ousmane Dembélé, apontado como alvo do Barcelona, falhou esta quinta-feira o treino do Borussia Dortmund e tem permanecido incontactável, disse o treinador do clube alemão.

"Não veio treinar. Tentámos contactá-lo. Espero que não tenha acontecido nada sério com ele", explicou aos jornalistas Peter Bozs.

Entretanto, o Borussia Dortmund divulgou esta quinta-feira, num comunicado aos acionistas, ter rejeitado uma proposta do Barcelona pelo francês, acrescentando não esperar "que o jogador seja transferido" para os catalães.

"Representantes do Barcelona apresentaram-nos uma oferta que não corresponde ao extraordinário rendimento e valor do jogador, e que não é de acordo com a situação económica do mercado europeu de contratações", aponta o texto do clube.

Segundo o jornal Bild, terá chegado a Alemanha uma delegação do Barcelona, formada pelo diretor geral, Óscar Grau, e diretor desportivo, Raul Sanlleji.

O diário alemão escreve que o Borussia exige 150 milhões de euros para libertar o jogador, mas o barça considera o montante "excessivo".

"Dembélé insiste em ir para o FC Barcelona e não gostou de saber ontem [quarta-feira] que os dois clubes não chegaram a acordo sobre o valor da transferência", escreve o Bild.

O clube catalão procura preencher no plantel o espaço deixado vago pela saída do brasileiro Neymar, que se juntou ao Paris Saint-Germain por uma verba recorde de 222 milhões de euros (valor da cláusula de rescisão), com o francês de 20 anos, colega de Raphael Guerreiro, a ser apontado ao clube de André Gomes e Nélson Semedo.

"Atualmente, não esperamos uma transferência do jogador para o FC Barcelona", explicam os alemães, no mesmo documento.