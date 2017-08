Pub

O internacional francês foi esta segunda-feira apresentado em Camp Nou, numa cerimónia presenciada por cerca de 18 mil espetadores, aos quais disse querer "ganhar todos os títulos"

Dembélé tinha sido anunciado na sexta-feira como reforço do clube catalão, contratado por 105 milhões de euros ao Borussia Dortmund, num negócio a que poderá acrescer, em bónus, mais 42 milhões de euros para os alemães.

O extremo, de 20 anos e sete internacionalizações pela França, realizou hoje os testes médicos, antes de chegar a Camp Nou, onde assinou um contrato válido por cinco temporadas.

A assinatura teve algum atraso devido a problemas burocráticos, enquanto se esperava por um documento do clube alemão, e o jogador acabou por ser apresentado duas horas mais tarde do que o previsto, com a presença de mais de uma centena de órgãos de comunicação.

"Estou muito feliz por estar neste clube. É o melhor clube do Mundo, com os melhores jogadores do Mundo", disse o francês, aclamado pelos adeptos presentes, em especial quando disse "Visca el Barça" (viva o Barça), em catalão.

Dembélé chega ao FC Barcelona, comandado por Ernesto Valverde, depois da saída 'litigiosa' do internacional brasileiro Neymar, que trocou os catalães pelo Paris Saint-Germain, numa transferência recorde de 222 milhões de euros.

Dembélé esteve longe dos números que presenciaram em 2013 a chegada de Neymar, com uma receção de 50.000 adeptos, num momento em que a política desportiva do presidente Josep Maria Bartomeu tem sido contestada.

Na cerimónia de hoje, Dembélé aproveitou também para dizer que em criança assistia aos jogos do FC Barcelona e que sempre quis jogar nos catalães.

O jogador torna-se a segunda transferência mais cara da história (105+42ME), atrás de Neymar, mas o mercado aguarda ainda a possível ida de Kylian Mbappé (Mónaco) para o PSG, que poderá rondar os 180 milhões de euros.