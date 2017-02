Pub

Clube de futebol de São Francisco vai viajar 136 800 quilómetros em sete meses para poder disputar os jogos fora de casa

Os San Francisco Deltas, equipa que neste ano vai estrear-se na Liga de futebol norte-americano (NASL), uma espécie de II Divisão dos Estados Unidos, será obrigada a viajar um total de 136 800 quilómetros, o equivalente a mais de três voltas ao mundo, para disputar as 14 partidas que terá fora de casa. Tudo isto em sete meses.

A justificação é muito simples. O clube está sediado em São Francisco, na Califórnia, e é o único da costa ocidental dos Estados Unidos. Só para se ter uma ideia, os Delta terão de deslocar-se a Miami e Porto Rico em várias ocasiões - de São Francisco a Miami, ida e volta, são cerca de oito quilómetros; e até Porto Rico sobe para 12 mil. A NASL integra oito equipas (seis dos Estados Unidos, uma do Canadá e outra de Porto Rico), mas o calendário contempla a temporada de primavera (entre março e julho) e de outono (entre agosto e outubro), pelo que no total cada clube fará 14 jogos fora de casa.

Na época passada, os LA Galaxy, sediados em Los Angeles, chegaram a viajar mais de 60 mil quilómetros para realizarem os 17 jogos fora relativos à MLS, o principal campeonato de futebol dos Estados Unidos. E na altura esta quantidade de quilómetros foi considerado um exagero. Agora, os San Francisco Deltas vão ser obrigados a viajar o dobro.

A estreia da equipa californiana está marcada para o dia 25 de março, com a receção aos Indy Eleven. E a primeira deslocação realiza-se no dia 8 de abril, com uma viagem até à Carolina do Norte.

Os San Francisco Deltas foram oficialmente criados no final de março de 2016 e são propriedade de um grupo de empreendedores de Silicon Valley e de outro brasileiro. O CEO do clube é o colombiano Brian Andrés Helmick, que vendeu a sua startup de recursos humanos - Algentis - em 2014 e deu o pontapé inicial para a criação do Deltas.

Antes de começar a contratar jogadores e treinadores, como seria normal num clube tradicional, os responsáveis do emblema norte--americano tiveram de convencer os adeptos. Isto porque necessitavam de uma autorização da Câmara de São Francisco para poderem utilizar o Estádio Kezar, o recinto que até à década de 70 era a casa dos San Francisco 49ers no futebol americano. E isso só foi possível depois de a edilidade receber cerca de 1500 cartas da população a dar autorização para o estádio poder voltar a ser utilizado.

Em contrapartida, os donos do clube norte-americano aceitaram fazer obras de melhoramento no recinto, oferecer bilhetes a preços convidativos e doar uma percentagem do dinheiro angariado nas receitas dos jogos a instituições de caridade. "Não recorremos a publicidade em outdoors, nem fizemos anúncios na televisão. O nosso tempo para convencer as pessoas e apresentar o nosso projeto foi gasto em pubs, em campeonatos locais e em escolas", gabou-se Andrés Helmick.

A equipa, entretanto, já está formada, toda construída com jogadores a custo zero recrutados a outros clubes norte-americanos e onde salta à vista um futebolista brasileiro, que chegou ao clube na condição de cedido pelo Fluminense. O treinador é Marc dos Santos, canadiano lusodescendente de 39 anos, que na época passada orientou o Ottawa Fury, equipa que também atua na NASL, e que começou a carreira no Brasil, tendo treinado as camadas jovens do Palmeiras.