Argentino é o segundo a abandonar o open português devido a morte de um familiar. kyrgios também falhou a prova devido à morte do avô.

O argentino Del Potro desistiu do no Millennium Estoril Open devido à morte do avô, revelou esta quarta-feira o agente do tenista na sua conta oficial de twitter. A informação já foi confirmada ao DN pela organização do torneio.

O argentino, que na primeira ronda 'despachou' o japonês Sugita em dois sets, ia defrontar na segunda ronda Ryan Harrison, que eliminou Garcia Lopez na primeira ronda.

Del Potro é o segundo tenista a sofrer a morte de um familiar durante o open português, depois de Kyrgios ter desistido a dias do início da prova, também devido à morte do avô.

O vice-campeão olímpico de 2016 já está de regresso à Argentina para assistir ao funeral do avô.

"Sinto muito pela morte do Avô do Juan Martin. Ele estava extremamente contente de estar em Portugal e neste novo torneio no Estoril e muito motivado para uma excelente semana de ténis! Falei com ele e estava inconsolável", disse João Zilhão, responsável pelo Estoril Open.