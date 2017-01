Pub

O central português assinou um contrato válido até 2020, negócio oficializado nesta quarta-feira

O futebolista português Tiago Ilori, que se transferiu em 2013 do Sporting para o Liverpool, representando depois, por empréstimo, Granada, Bordéus e Aston Villa, assinou pelo Reading até 2020, refere o clube inglês no seu sítio.

Ilori, de 23 anos, que soma 23 internacionalizações pelas camadas jovens portuguesas, assinou contrato com o atual quarto classificado do Championship (II Divisão), a nove pontos do líder Newcastle, válido por três épocas e meia.

O defesa central deixa o Liverpool - equipa pela qual se estreou há cerca de um ano na Taça da Liga inglesa, frente ao Exeter City (2-2), em jogo referente à terceira eliminatória - apenas com três jogos realizados pela equipa principal dos 'reds'.

O presidente do Reading, Jaap Stam, considerou que Tiago Ilori "é um defesa que agrada a muita gente", dado possuir "boa técnica, habilidade, precisão no passe e qualidade física e mental".

"Nós queremos sempre jogadores com estes atributos. Num campeonato como o Championship, com tantos jogos que temos de jogar, nunca sabemos o que irá acontecer com lesões e castigos, pelo que é importante ter várias opções para permitir uma rotação com qualidade", referiu ainda Jaap Stam.