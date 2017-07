Pub

O ex-jogador do FC Porto deixa o Real Madrid e passa a estar às ordens de Guardiola

O defesa internacional brasileiro do Real Madrid Danilo (ex-FC Porto) assinou um contrato válido por cinco anos com os ingleses do Manchester Cuty, anunciaram hoje os dois clubes de futebol.

"O jogador, de 26 anos, assinou um contrato de cinco anos e já se juntou aos seus novos companheiros na digressão de pré-temporada que o clube está a realizar na América", refere o clube inglês na sua página da Internet.

O clube madrileno, por sua vez, desejou a Danilo "muito sucesso nesta nova etapa" da sua carreira.

Danilo chegou ao Real Madrid em 2015, proveniente do FC Porto, mas nunca chegou a se impor como titular nos 'merengues', tendo a sua saída já sido adiantada no sábado pelo treinador Zinedine Zidane.

Os clubes não revelaram o montante da transferência, mas, de acordo com a BBC, esta andará perto dos 26,5 milhões de libras (29,5 milhões de euros).

"Outros clubes manifestaram grande interesse, mas tinha a ambição de jogar às ordens de Pep Guardiola", afirmou o jogador no comunicado do clube inglês, referindo-se ao treinador espanhol dos 'citizens'.