Três grandes enviaram representantes ao encontro com o Conselho de Arbitragem. Sporting quer mudar observadores

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação (FPF) vai passar a partilhar os relatórios dos árbitros com os clubes. O anúncio foi feito por Bruno Mascarenhas, do Sporting, à saída da reunião que juntou ontem os clubes da I e da II Ligas, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

"Em breve, o Conselho de Arbitragem dará a possibilidade de ter os resultados dos relatórios dos árbitros assim que possível. Deste modo, conseguiremos pacificar, credibilizar e dar transparência ao futebol", disse o dirigente leonino, revelando que as 11 propostas para a arbitragem reveladas por Bruno de Carvalho foram entregues ao CA. O organismo federativo explicou em comunicado o que foi debatido, sem revelar medidas concretas: "Aceitamos a crítica, se ela for construtiva. E sabemos que a arbitragem será sempre uma área potencialmente geradora de críticas."

Os presidentes de Benfica, FC Porto e Sporting não foram à reunião promovida pelo CA, mas fizeram-se representar. O encontro, que durou cerca de três horas, foi agendado na sequência do ambiente de tensão criado pelas críticas às arbitragens, em especial do FC Porto e do Sporting.

Paulo Gonçalves, assessor jurídico, e Nuno Gomes, diretor-geral da formação, foram os representantes do Benfica. João Pinto, adjunto do diretor do futebol, esteve em Oeiras em nome do FC Porto. Bruno Mascarenhas, vogal da direção para a expansão e núcleos, representou o Sporting.

Dos 35 clubes que integram as duas ligas profissionais, apenas Nacional, Sp. da Covilhã, União da Madeira, Gil Vicente, Académico de Viseu e Vizela não foram. E, enquanto águias e dragões saíram em silêncio, os leões congratularam-se por saberem que iam passar a ter conhecimento dos relatórios. Mas lamentaram a recusa do organismo em renovar o quadro de observadores. "O que queremos é que os árbitros sejam defendidos, que possam dar a sua versão dos factos e não estar dependentes de um conjunto de pessoas que antes faziam as classificações. Não pomos em causa a honorabilidade dos observadores, mas gostaríamos que o quadro fosse outro, sem estes vícios", completou, revelando que foram pedidas mais de "200 revisões de nota" dadas pelos observadores aos árbitros. O que, segundo os leões, mostra os "vícios" dos observadores da "era Vítor Pereira", antigo líder do organismo.

Cosme Machado, consultor do Sp. Braga para a arbitragem, defendeu a necessidade de "estabilidade", a todos os níveis, a começar pela tranquilidade "emocional" dos juízes. E revelou que o presidente do CA, Fontelas Gomes, não deixou qualquer "garantia" de que o nível das arbitragens venha a melhorar.

Álvaro Braga Júnior, presidente da SAD do Boavista, enalteceu a ideia da reunião, embora esperasse mais, "pois é preciso mudar em muitos âmbitos, não só na arbitragem". Júlio Mendes, líder do V. Guimarães, elogiou a possibilidade de conhecer as explicações dos juízes: "Os árbitros não são máquinas, também cometem erros. Mas se souberem explicar ao mundo do futebol porque é que as coisas são como são, fica tudo mais claro."

Também António Silva Campos, presidente do Rio Ave, defendeu que "é importante" que haja mais informação para "restabelecer a confiança nos árbitros, para que eles estejam mais tranquilos".

Exemplos com o dérbi ao barulho

Os lances polémicos do último Benfica-Sporting foram alguns exemplos a que o CA recorreu, na reunião, para explicar aos clubes as decisões dos juízes, em alguns casos, como a "bola na mão ou mão na bola". De acordo com o documento revelado pela FPF, os especialistas do órgão liderado por Fontelas Gomes chegaram à conclusão de que o lance de Pizzi resulta de "ação involuntária e acidental, pelo que a mesma não constitui infração". No caso de Nélson Semedo é um "lance difícil e de dúvida".

O Desp. Chaves-FC Porto, relativo à Taça de Portugal, também foi mencionado como exemplo. O CA admitiu, na reunião, que o lance ocorrido ao minuto 93 era passível de grande penalidade, por mão de Leandro Freire: "Esta ação constitui infração." Depois, ao minuto 104, os dragões pediram grande penalidade, por braço de Rafael Assis na área flaviense. O Conselho de Arbitragem, neste caso, aceitou a decisão do árbitro João Capela: "É um lance difícil mas aceita-se a decisão em deixar prosseguir o jogo."