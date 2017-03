Pub

Técnicos magiares marcaram evolução do desporto-rei em Portugal até à década de 1960. "Estavam muito à frente" do seu tempo, conta ao DN o magriço António Simões

Antes de Augusto Silva houve Herczka, Siska, Szabo ou Biri (como antes de Artur Jorge e José Mourinho houve Béla Guttmann). Desde os primórdios até meados da década de 60, foram os treinadores húngaros que mais marcaram a evolução do futebol em Portugal - e inscreveram os seus nomes na história. "Estavam muito à frente no treino e no conceito de jogo", recorda António Simões. Meio século volvido, a seleção nacional revisita esse passado - reencontra a Hungria amanhã (19.45, no Estádio da Luz), em jogo do Grupo B da fase de qualificação europeia para o Mundial 2018.

Não é exagero dizer que os técnicos húngaros marcaram o futebol português como nenhuns outros (de nacionalidade estrangeira). Os números provam-no: 17 campeonatos nacionais ficaram nas suas mãos, bem mais do que os conquistados por ingleses (13) e brasileiros (dez). A influência magiar foi-se espalhando desde a chegada de Akös Teszler, o primeiro treinador remunerado em terras lusas, que orientou o FC Porto entre 1922 e 1927 e levou os dragões à conquista do Campeonato de Portugal (prova antecessora da Taça de Portugal) em 1925. Vindos de uma das maiores potências futebolísticas do pré e do pós II Guerra Mundial (vice-campeã do mundo em 1938 e 1954), os técnicos húngaros encontraram em Portugal um porto seguro no meio de uma Europa em convulsão política. E fizeram escola. "Apesar de serem de países distantes, os jogadores portugueses e húngaros têm ADN semelhantes: são virtuosos, tecnicistas e amistosos. E também temos proximidades a nível cultural. Isso facilitou a sua integração", analisa António Simões, que cresceu com a influência magiar no futebol português e foi orientado por Béla Guttmann e Lajos Czeizler no Benfica da década de 1960.

Com técnicas inovadoras para a época, Joseph Szabo lançou o FC Porto para o título de 1934-35 e iniciou a fase de hegemonia magiar que se prolongaria até Augusto Silva se sagrar campeão nacional no comando do Belenenses, em 1945--46. Entre Szabo (também campeão pelo Sporting, em 1940-41, 1943-44 e 1953-54), Lipo Herczka (Benfica em 1935-36, 1936-37 e 1937-38), Mihaly Siska (FC Porto, em 1938-39, 1939-40) e János Biri (Benfica, em 1941-42, 1942-43, 1944-45) passaram-se 11 épocas consecutivas com técnicos húngaros a levarem equipas ao título nacional.

Esse legado, em terras portuguesas, estendeu-se para lá dos anos de glória da "equipa dourada" de Puskás, Czibor, Kocsis e Hidegkuti e companhia, precursora do "futebol total" e tida como uma das melhores seleções de sempre (1950-56). Béla Guttmann (no FC Porto em 1958-59 e no Benfica em 1959-60 e 1960-61), Lajos Czeizler (Benfica, em 1963-64) e Lajos Baróti (Benfica, em 1980-81) também conseguiram o título português. E o primeiro juntou a esses troféus as duas Taças dos Campeões Europeus ganhas pelas águias (1960-61 e 1961-62), muitos anos antes de Artur Jorge e José Mourinho repetirem com o FC Porto. "Béla Guttmann estava à frente do seu tempo, sem dúvida. Tenho ótimas memórias dele. Era bastante exigente e fez um trabalho fantástico no Benfica. Hoje fala-se muito da inteligência emocional, de como o Mourinho faz e essas coisas... mas ele já o fazia", diz Simões.

Como tudo mudou

"O jogador português sempre se deu bem" com as inovações técnico-táticas trazidas pelos magiares, acrescenta o ex-jogador. E, durante largos anos, essa aprendizagem deu frutos. No entanto, ao mesmo tempo que a seleção magiar foi desaparecendo da cena internacional - embora ainda se sagrasse bicampeã olímpica (1964 e 1968) e continuasse a marcar presença em mundiais até 1986 -, a marca foi-se diluindo. A seleção só voltou aos grandes palcos no Euro 2016 - onde se cruzou e empatou (3-3) com Portugal na fase de grupos - e os treinadores húngaros deixaram de correr mundo.

Quanto à seleção, "mais dia menos dia vai aparecer uma boa geração de futebolistas", diz Simões. Mas, quanto aos técnicos, o cenário é mais cruel: hoje, até sete das 12 equipas da I Liga húngara são treinadas por estrangeiros. Um deles é Leonel Pontes (Debrecen): afinal, agora são os portugueses que dão cartas por essa Europa fora.