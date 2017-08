Pub

Ao todo já foram 52 os portugueses a atuar na principal liga inglesa. O último estreou-se ontem - Bernardo Silva

Ao todo foram 52. Do mais desconhecido, como Bruno Andrade, ao mais cintilante, de seu nome Cristiano Ronaldo sem esquecer Bernardo Silva, o último que se estreou, precisamente ontem com as cores do Manchester City. Muitas foram as gerações de futebolistas portugueses a passar naquele que é considerado o melhor campeonato do mundo. Uns jogaram mais, Boa Morte que o diga (quatro clubes em 14 temporadas), outros tiveram uma presença residual se apesar de terem uma carreira recheada de títulos. Neste capítulo falamos de Futre, Jorge Costa, Maniche ou mesmo Quaresma.

Numa análise mais aprofundada percebemos que a marca portuguesa na Premier League está diretamente ligada a Ronaldo e Mourinho. Cada um deles ganhou três campeonatos, depois em taças internas o treinador tem sete e o avançado não foi além das quatro. Mas ambos são personagens marcantes nos 25 anos de Premier League. Se Ronaldo explodiu no Manchester United e valeu um encaixe recorde aos red devils - 94 milhões de euros -, Mourinho acabou com a seca de títulos do Chelsea, que já se cifrava em cinco décadas.

A passagem lusitana pela Premier League tem, indiscutivelmente, dois reis e depois alguns príncipes, muitos deles para a o lado direito da defesa, a posição em que os ingleses não perdem tempo a contratar um futebolista nascido em Portugal. O primeiro de todos foi o campeão do mundo sub-20, Nélson, que depois de passar por Sporting e FC Porto rumou ao Aston Villa em 1996. Seguiram-se Abel Xavier (Liverpool e Everton) Paulo Ferreira e Bosingwa, ambos no Chelsea e com títulos de relevo conquistados, e atualmente temos o campeão europeu Cédric, que representa o Southampton.