O avançado David Villa está de regresso à seleção espanhola de futebol, pela qual foi campeão europeu e mundial, depois de ter deixado 'La Roja' a seguir ao Mundial de 2014, no Brasil.

O selecionador Julen Lopetegui, ex-técnico do FC Porto, chamou Villa para os jogos com a Itália, em casa em 2 de setembro, e Liechtenstein, fora em 5 de setembro, de qualificação do grupo G para o Mundial2018.

David Villa, de 35 anos, tem estado em muito bom plano na Liga norte-americana de futebol (MLS), depois de ter assinado pelos New York City em 2015.

O futebolista é o melhor marcador de Espanha, com 59 golos marcados em 97 jogos pela seleção.

No grupo G, a Espanha lidera com os mesmos 16 pontos de Itália, com as duas equipas destacadas na frente, seguidas por Albânia e Israel, ambos com nove. No apuramento apenas o primeiro se qualifica diretamente para o Mundial, o segundo disputará um 'play off'.