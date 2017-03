Pub

Saltadora é a única atleta russa nos Europeus de pista coberta que arrancam hoje. Compete em Belgrado sob bandeira neutral

"Não sou nenhuma traidora." Exceção autorizada no embargo do atletismo internacional à Rússia, Darya Klishina tem sido obrigada a lidar com a incompreensão de muitos compatriotas desde que, no verão passado, viu o seu nome validado como a única atleta russa com permissão para competir nas provas de atletismo dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Um estatuto que a saltadora repete a partir de hoje nos Europeus de pista coberta, em Belgrado (Sérvia), onde vai competir como atleta neutral, perante a suspensão que se mantém à federação russa.

Klishina, uma promissora saltadora em comprimento que já ganhou por duas vezes o ouro europeu indoor, mudou-se em 2011 para os Estados Unidos, para Miami, graças a um contrato de patrocínio com a agência desportiva IMG, a mesma que gere a carreira de nomes famosos do desporto como a também russa Maria Sharapova e as irmãs Williams, no ténis. E foi graças a isso - viver e treinar fora da Rússia e submeter-se a uma "agência antidopagem credível", segundo a IAAF - que Klishina escapou ao crivo da federação internacional.

O estatuto de exceção valeu-lhe então várias críticas na Rússia, obrigando-a a defender-se publicamente das acusações de traição pela disponibilidade demonstrada em participar nos Jogos Olímpicos sob uma bandeira neutral, cenário que depois foi alterado pelo presidente do Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, que autorizou Klishina a competir com as cores da Rússia. "Gostava de esclarecer que não comecei a treinar nos EUA e com um treinador americano um mês antes desta situação. Estou lá há anos. Por isso, parece-me errado que me chamem traidora por querer competir", reagiu a atleta, numa entrevista ao site da federação russa de atletismo, nas vésperas dos Jogos do Rio.

Agora, com a Associação Internacional das Federações de Atletismo a manter a mão dura sobre a Rússia - apesar de, ontem, o presidente Sebastian Coe ter-se revelado agradado com a vontade manifestada por Vladimir Putin em implementar um sistema antidoping independente -, Klishina terá mesmo de competir como atleta neutral nos Europeus de pista coberta.

Será a única a fazê-lo. Apesar de a IAAF ter autorizado, na semana passada, outros três atletas russos a competir, nenhum deles estará em Belgrado, por razões diversas: Anzhelika Sidorova não se qualificou no salto à vara, a sprinter Kristina Sivkova lesionou-se e a especialidade de Aleksei Sokriskii (martelo) não se disputa nestes campeonatos.

Yulia Stepanova, a atleta de meio--fundo (800 e 1500 metros) que denunciou o esquema de dopagem do Estado russo posteriormente detalhado na investigação da Agência Mundial Antidopagem, publicada no chamado relatório McLaren, também não conseguiu o apuramento para estes Europeus, continuando a falhar a presença em grandes competições internacionais desde que pôs a nu o sistema ilegal do desporto russo.

Quanto a Klishina, o desafio consiste em mostrar que pode voltar a saltar até aos pódios internacionais, como o fez numa fase precoce da carreira, quando ainda radicada na pirâmide desportiva de Moscovo. Campeã europeia júnior, de sub-23, das universíadas e bicampeã europeia em pista coberta, a carreira da beldade russa, que conjuga o atletismo com algumas experiências no mundo da moda, perdeu fulgor nos últimos dois anos. No Rio, em agosto passado, saltou até à final olímpica, mas aí ficou-se pelo 9.º lugar.

Agora, chega a Belgrado com a segunda melhor marca entre as inscritas (6.78 metros), apenas atrás da atleta da casa Ivana Spanovic (6.96). Mesmo sob bandeira neutra, é ela a única esperança russa de pódio nestes Europeus, dois anos depois de aquele país ter dominado o mealheiro da competição, em Praga, com seis ouros e duas pratas.

Évora e Mamona já hoje em ação

A participação portuguesa arranca com a estreante Lecabela Quaresma, logo pelas 08.30, no pentatlo (a primeira prova é a de 60 metros barreiras). Quase em simultâneo (08.40), Marcos Chuva inicia a qualificação no salto em comprimento. Patrícia Mamona e Susana Costa (11.00), tal como Nelson Évora (17.55), vão estar já hoje nas qualificações do triplo salto. E, a acabar o dia, Emanuel Rolim (18.15) corre a eliminatória dos 1500 metros.