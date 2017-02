Pub

Darmstadt, último classificado da Bundesliga, fez convite formal ao ex-presidente dos EUA

O Darmstadt, lanterna-vermelha da Liga alemã de futebol, convidou hoje Barack Obama a assistir a um jogo, depois de saber que o antigo presidente dos Estados Unidos segue o clube na rede social Twitter.

O convite ao antecessor de Donald Trump na Casa Branca foi feito pela avançado norte-americano Terrence Boyd, num vídeo publicado no Twitter e no qual o jogador enverga uma camisola com o nome Obama.

"Querido Barack Obama, soubemos que somos o único clube europeu que você segue no Twitter. Para nós, Darmstadt 98, isso é uma grande honra", refere Boyd na mensagem, acrescentando: "Como agora tem um pouco mais de tempo, queremos convidá-lo para assistir a um jogo nosso".

Não se sabe quando Barack Obama se tornou seguidor da página do clube, mas a página oficial da Bundesliga admite que o anterior presidente dos Estados Unidos se possa ter tornado "adepto" da equipa depois da última jornada na qual o Darmstadt venceu o Borussia Dortmund, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, por 2-1.