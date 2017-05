Pub

O internacional português Danny marcou hoje o segundo golo da vitória do Zenit na visita ao Tom'Tomsk, em jogo da 26.ª jornada do campeonato russo de futebol.

No encontro com o 'lanterna vermelha' do campeonato, o Zenit inaugurou o marcador aos 35 minutos, por intermédio de Oleg Shatov, com o avançado português a dilatar a vantagem a sete minutos dos 90.

Com este triunfo, o Zenit subiu ao segundo lugar do campeonato, agora com 52 pontos, ultrapassando o CSKA Moscovo, que perdeu no domingo na receção ao 'vizinho' Spartak, por 2-1.

O Spartak Moscovo lidera confortavelmente o campeonato, com 60 pontos.