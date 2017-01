Pub

Médio do FC Porto diz que expulsão foi dos episódios "mais vergonhosos" que já viveu no futebol

O médio Danilo diz não compreender por que foi expulso no jogo do FC Porto contra o Moreirense. "Vi e revi o lance mais de cem vezes e sinceramente não consigo entender o critério deste senhor para tomar tal decisão. Já assisti a muitos episódios caricatos no futebol mas este foi sem dúvida dos mais vergonhosos", escreveu Danilo Pereira na sua conta do Instagram.

O jogador do FC Porto foi expulso por acumulação de amarelos. O árbitro Luís Godinho, a correr em marcha atrás, esbarrou no médio portista e mostrou-lhe o segundo cartão amarelo e consequente vermelho.

Além da expulsão de Danilo, os dragões queixaram-se de duas grandes penalidades por assinalar, pelo árbitro Luís Godinho, na partida que ditou a sua eliminação da Taça da Liga. Na página de Facebook oficial, o FC Porto partilhou o lance que levou à expulsão de Danilo com o comentário: "Quando a falta de vergonha não tem limites".