Os atletas venceram as respetivas provas em que estavam inseridos tornando se campeões nacionais de corta-mato.

Daniela Cunha, do Sporting, e Samuel Barata, do Benfica, venceram este sábado o Campeonato Nacional de corta-mato curto, que se realizou em Torres Vedras, conduzindo os seus respetivos clubes à vitória coletiva.

Em femininos, Daniela Cunha (Sporting) foi a primeira a cortar a linha de chegada, à frente de Marta Martins (ACR Senhora do Desterro) e de Ercília Machado, também do Sporting, que fechou o pódio.

Coletivamente foram as mulheres do Sporting a ganhar, com 13 pontos, seguindo-se o Recreio Desportivo de Águeda, com 51, e a União Desportiva da Várzea, com 79.

No setor masculino, Samuel Barata (Benfica) foi o mais rápido a completar os cerca de quatro quilómetros da prova, deixando na segunda posição o seu colega de equipa Rui Pinto, que na semana passada conquistou o título campeão nacional de corta-mato longo. Bruno Albuquerque, do Sporting, ocupou o último lugar do pódio.

Por equipas, o Benfica foi o vencedor em masculinos, com 19 pontos, seguindo-se o Sporting, com 32, e o Maia Atlético Clube, com 77.