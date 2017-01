Pub

O britânico está sem patrocinador (terminou a sua ligação à Nike), por isso decidiu comprar 18 T-shirts brancas para competir no Open da Austrália, onde já atingiu os oitavos-de-final

Daniel Evans vive dias felizes no circuito ATP. O tenista inglês de 26 anos, terceiro melhor britânico do circuito mundial, começou a semana com a sua melhor classificação de sempre, com a subida à 51.ª posição da hierarquia, e conseguiu protagonizar uma das grandes surpresas no Open da Austrália, ao atingir os oitavos-de-final.

Contra as expectativas iniciais, Dan Evans derrotou Marin Cilic, número sete mundial, com parciais de 3-6, 7-5, 6-3 e 6-3, ao fim de três horas. Mas o que mais chamou à atenção foi o peculiar equipamento do tenista inglês: utiliza uma vulgar T-shirt branca, sem marca, depois de o patrocínio que o ligava à Nike ter terminado.

Sem patrocinador, Dan teve de adquirir o seu próprio equipamento para competir no Open da Austrália: comprou 18 T-shirts brancas e vai continuar a utilizá-las até conseguir um novo contrato. "Cada uma custa 22 libras australianas (15 euros). Calções? Nem olhei. Peguei nos que lá estavam. Estava mais preocupado com as T-shirts. Comprei 18. Depois tenho de lá voltar para comprar mais. Não são muito boas, lidam mal com o suor e tenho de as lavar", contou.

Os tenistas que participam em torneios do Grand Slam são, por norma, patrocinados por grandes marcas que cedem equipamentos. E o ténis é um dos desportos mais bem remunerados em patrocínios: Andy Murray, líder do ranking, ganhou 14 milhões de euros em 2016 e Djokovic cerca de 37 milhões, segundo os números da Forbes. Ainda assim, todos estão bem longe de Roger Federer, que faturou 70 milhões só às custas das marcas que o patrocinam. Em salários, o suíço ganhou "apenas" 9 milhões.

Embora tenha viajado para a Austrália sem patrocinador, Dan não se pode queixar do fator financeiro: com a qualificação para a quarta ronda na Austrália, já encaixou 250 mil euros em prémios de jogo. Até aqui, em 11 anos de carreira, o tenista natural de Birmingham tinha ganho "apenas" 900 mil euros no circuito mundial, o que significa que encaixou o equivalente a 25% dos ganhos da sua carreira em duas semanas.

Logo após bater Cilic, Dan Evans falou sobre as curiosidades em torno do seu equipamento e respondeu à questão: será que conta com T-shirts até chegar à final? "Hoje só usei uma, por isso até sexta-feira estou safo. Depois logo se vê, espero ter de ir buscar mais, é bom sinal", sorriu o tenista, que após o triunfo sobre Cilic, acompanhado pela entrada à vista no top 50 ATP, não deverá ter grandes problemas em arranjar em breve um novo patrocinador.

O próximo adversário promete dificuldades: trata-se de Jo-Wilfried Tsonga, finalista no Open australiano em 2008 e que vai defrontar Evans pela primeira vez na carreira.

Federer em boa forma

O quinto dia do Open da Austrália confirmou a passagem de Roger Federer aos oitavos-de-final, ao vencer Tomas Berdych sem grandes problemas, com parciais de 6-2 e duplo 6-4. O recordista de torneios do Grand Slam ganhou apenas um torneio nos últimos seis anos (Wimbledon, em 2012), mas aos 35 anos tem boas hipóteses de conseguir o seu 18.º grande título ATP, até porque já não tem a concorrência de Djokovic na Austrália.

O japonês Nishikori, 5.º da hierarquia, bateu o eslovaco Lukas Lacko com um triplo 6-4, já depois de Andy Murray ter superado o norte-americano Sam Querrey, por 6-4, 6-2 e 6-4.

No quadro feminino, Angelique Kerber, número um mundial, venceu facilmente a checa Kristyna Pliskova, por 6-0 e 6-4, num dia em que se registou apenas a queda de duas cabeças-de-série: a ucraniana Elina Svitolina (11.ª) e a letã Anastasija Sevastova (32.ª).