O espanhol caiu numa ravina a cerca de cinco quilómetros da meta da tirada

O espanhol Carlos Sainz, vencedor em 2010, desistiu do rali de todo-o-terreno Dakar, depois de um acidente na quarta etapa ter danificado o seu Peugeot.

O espanhol, que era um dos candidatos ao triunfo final, caiu numa ravina a cerca de cinco quilómetros da meta da tirada, que ligou San Salvador de Jujuy (Argentina) e Tupiza (Bolívia), e ainda regressou ao 'bivouac', mas a equipa não teve tempo para recuperar o carro para o arranque da etapa de hoje.

"Estou obviamente desiludido com este abandono. Nós estávamos com um ritmo muito bom depois do início do rali", lamentou Sainz, campeão do mundo de ralis em 1990 e 1992.

Carlos Sainz, que ocupava a terceira posição, é o segundo candidato ao triunfo final a ser obrigado a abandonar, depois de Nasser Al-Attiyah (Toyota), do Qatar.