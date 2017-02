Pub

Lincoln City e Sutton United tentam hoje e na segunda-feira atingir os quartos-de-final da mítica prova frente a equipas da I liga

O Lincoln City e o Sutton United já fizeram história no futebol inglês e entre hoje e segunda-feira podem voltar a escrever mais uma página de ouro na Taça daquele país. Em comum, estas duas equipas têm o facto de pertencerem à quinta divisão e de estarem nos oitavos-de-final da competição mais antiga do mundo, um feito já de si inédito. Hoje, o Lincoln mede forças com o Burnley e o Sutton recebe o Arsenal na segunda-feira à noite. Se tiverem êxito, tornam-se as duas primeiras equipas inglesas não profissionais (a partir do quinto escalão) a atingir os quartos-de-final da Taça de Inglaterra.

O Lincoln City chegou a esta fase da prova depois de eliminar o Oldham (clube da League One), o Ipswich (Championship) e o Brighton, um dos favoritos à subida ao escalão maior do futebol inglês. A equipa é dirigida pelos irmãos Cowley, que estipularam como objetivo a subida de divisão e acabar com a maré de azar do clube, que falhou cinco play-offs de subida seguidos.

"Quando defrontámos o Ipswich disse que era como escalar uma montanha. Depois com o Brighton comparei o jogo a uma ida à Lua. Não foi só o trabalho de onze homens. Foi um clube e uma cidade inteira a ganharem esses dois jogos. Vamos ser realistas, as nossas hipóteses de vencer são de um para cem. Mas é só um jogo e temos de acreditar. Já conseguimos o impossível ao chegarmos até aqui. Então vamos tentar fazê-lo outra vez", referiu o treinador Danny Cowley.

O Lincoln City, primeiro classificado na National League (o equivalente ao quinto escalão do futebol inglês), tem uma história curiosa. Há 15 anos, o clube entrou na falência e 30% do capital ficou nas mãos dos sócios, que estatutariamente têm direito a pedir reuniões com o treinador três vezes por por ano e têm assento nas reuniões da administração.

Vinho de 440 euros para Wenger

O outro outsider que vai tentar continuar a fazer história é o Sutton United, clube londrino que vai medir forças com o Arsenal, o gigante da mesma cidade, e que ocupa um lugar modesto na National League - 17.º num campeonato composto por 24 equipas. Para chegar a esta fase da Taça de Inglaterra, o emblema da capital inglesa deixou pelo caminho nas duas rondas anteriores o Wimbledon (clube da League One) e Leeds United (Championship).

O treinador é Paul Doswell, um empresário da construção civil fanático pelo Southampton, que funciona também como mecenas. Além de não cobrar dinheiro para orientar a equipa, há uns anos emprestou 600 mil euros ao clube, a serem pagos em dez prestações, para substituir o mal tratado relvado por um sintético.

"Se o Arsenal jogar com o Mesut Özil, o Alexis Sánchez e o Giroud, não temos qualquer hipótese. Mas neste caso será uma oportunidade única para os meus jogadores poderem defrontar grandes craques do futebol mundial. Só teremos algumas chances se o Wenger colocar em campo jogadores sub-23. Para nós, levar a eliminatória para o Emirates já seria um sonho", disse o técnico Paul Doswell, que ficou desiludido com a goleada sofrida a meio da semana pelo Arsenal, em Munique (5-1).

Mesmo assim, o treinador do Sutton tem um presente especial para Arsène Wenger: uma garrafa de vinho tinto que lhe custou cerca de 400 euros.

O Sutton United é igualmente conhecido por ter provavelmente o guarda-redes mais pesado de todos os escalões do futebol inglês, apesar de suplente. Wayne Shaw, de 45 anos, pesa 115 quilos e tornou-se famoso na eliminatória com o Leeds, ao dar nas vistas pelo seu peso, apesar de estar sentado no banco de suplentes.