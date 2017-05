Pub

O ex médio vai ser treinador adjunto da equipa B de futebol do Sporting de Braga a partir da próxima temporada, revelou o clube minhoto

O regresso a Braga do ainda jogador já tinha sido anunciado na semana passada, mas o clube não tinha revelado que função Custódio iria desempenhar.

Esta quarta-feira, o Sporting de Braga informou que o médio, que jogou nos minhotos durante quatro épocas e meia, vai ser adjunto de João Aroso, técnico que ingressou no Sporting de Braga recentemente, depois da ascensão de Abel Ferreira para a equipa principal dos 'arsenalistas'.

Abel Ferreira e Custódio tiveram João Aroso como preparador físico no Sporting, então orientado por Paulo Bento.

O internacional português, que alinhou ainda no Vitória de Guimarães e no Dínamo de Moscovo, vai terminar a carreira de jogador com 34 anos nos turcos do Akhisar, para onde saiu a meio da época 2014/15.

Revelando-se surpreendido e "emocionado" pelo convite de António Salvador, disse esperar "contribuir bastante", até porque se sente "superconfortável".

"Estamos a falar de futebol. Sempre fui um jogador atento e observador e sempre fui tentando informar-me e conhecer todos os caminhos a seguir. Espero que tudo corra bem e que consiga contribuir para o crescimento de uma filosofia que queremos que exista no Sporting de Braga e que este clube possa, cada vez mais, ser uma referência no futebol", disse ao sítio do clube.

Custódio quer agora passar para os jogadores a mística do Sporting de Braga.

"Penso que está na retina dos adeptos o quanto eu lutei por este clube. Espero poder passar isso para todos os jogadores para que possam crescer com isso na mente. É fundamental ser-se um 'guerreiro'", disse.

Já o presidente do Sporting de Braga deixou fortes elogios ao ainda atleta.

"O Custódio tem uma relação fortíssima com este clube e tem, da minha parte, todo o respeito e toda a admiração. É alguém que sente o Sporting de Braga, porque mesmo quando saiu para a Turquia manteve-se sempre como um adepto muito atento e não deixou de ser sócio. Quando soube que terminaria a sua carreira, de imediato propus-lhe que assumisse funções neste clube, porque esta é a sua casa e porque o Sporting de Braga precisa de gente como o Custódio", afirmou.

António Salvador disse reconhecer a Custódio "uma enorme inteligência e um enorme conhecimento do jogo" e, por isso, tem a certeza que "vai acrescentar muita competência" à estrutura do Sporting de Braga.

