Campeão Nacional de Todo-o-Terreno em 2016, depois de vários anos a lutar por esse objetivo, o piloto de Portalegre Nuno Matos está apostado em alargar os seus horizontes desportivos já a partir deste ano de 2017. Se em 2010 o piloto partiu para uma aventura internacional que culminou com a conquista da Taça FIA de Bajas T2 a aposta agora chama-se África e Morocco Desert Challenge. Um enorme desafio que Nuno Matos está a fazer aos comandos do seu Opel Mokka Proto tendo a seu lado um outro campeão, Nuno Rodrigues da Silva

A participação nesta grande maratona africana era já um sonho antigo. Este ano, finalmente pôde realizar-se Eu e o Nuno somos as caras mais conhecidas da equipa que fazemos um trio com o Mokka, mas uma equipa é muito mais do que isso, é o somatório de todas as pessoas que estão connosco.

Quero agradecer ao Nuno pelo excelente trabalho que tem feito, o Nuno é justo e verdadeiro. Tem sido uma mais-valia no grupo.

Nesta prova vieram acompanhar-nos o Ângelo Silva, meu mecânico desde sempre, um membro da A MatosCar que já desde há dois anos é o responsável pelo meu carro e pelos resultados que obtivemos mais recentemente. Está também connosco o Rui Porêlo, responsável da Ohlins a quem eu também, tal como a todos, muito agradeço. O Rui disponibilizou-se logo a abraçar comigo este desafio, não só a dar apoio na componente dos amortecedores, mas também para ser o nosso team manager.

Connosco está ainda o Filipe, da Filipe Sport, com muita experiência no mundo da competição, uma pessoa que também dispensa apresentações e que há dois anos nos ajudou a resolver os problemas do nosso Mokka. O Filipe é também o responsável pela condução do camião.

Outro elemento na equipa é o Dr. António Alves, quiroprático. As técnicas que aplica têm ajudado imenso no tratamento da coluna. Também foi ele que, com a sua extrema generosidade, me ajudou na Baja Portalegre, esteve connosco e com a minha família e acompanhou com muita emoção esses dias.

Na consulta regular abordei a minha intenção de participar nesta prova e para minha surpresa ofereceu-se para vir connosco. Tem estado a ajudar a equipa e também já apoiou a Elisabete Jacinto. É ele que nos ajuda a recuperar após as duras etapas que temos tido e portanto só lhe posso agradecer a sua generosidade e amizade.

Falta o Youssef, é um guia local em Merzouga que já acompanhou várias equipas portuguesas, tal como nos ajudou explicando as melhores técnicas para atravessar as dunas. Acabei por convidá-lo para integrar a equipa porque conhece bem a zona. Tem-nos ainda apoiado a resolver vários problemas de logística e demonstrado muito empenho. Nota-se que está entusiasmado por fazer parte da equipa e desta aventura. Conhecemo-lo há quatro ou cinco dias, mas tem sido incansável e dá um toque bem pitoresco à equipa. Sem este espírito não seria possível.

Nuno Matos, piloto de Todo-o-Terreno, escreve diariamente no DN online uma crónica, até ao dia 23 de abril, no âmbito da prova Morocco Desert Challenge.

