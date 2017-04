Pub

Campeão Nacional de Todo-o-Terreno em 2016, depois de vários anos a lutar por esse objetivo, o piloto de Portalegre Nuno Matos está apostado em alargar os seus horizontes desportivos já a partir deste ano de 2017. Se em 2010 o piloto partiu para uma aventura internacional que culminou com a conquista da Taça FIA de Bajas T2 a aposta agora chama-se África e Morocco Desert Challenge. Um enorme desafio que Nuno Matos irá fazer aos comandos do seu Opel Mokka Proto tendo a seu lado um outro campeão, Nuno Rodrigues da Silva.

Já estamos em Icht, o dia foi fantástico, muito exigente e duro. Para uma primeira experiência foram quase 700 km"s. Levantámo-nos às 4h00, chegamos há cerca de meia hora (17h30). Saímos relativamente tarde de Agadir, até porque quando chegamos ao parque fechado já lá não estavam praticamente carros nenhuns. A falta de experiência fez-nos entender que teríamos tempo para fazer a ligação saindo por volta das 5h30 da manhã, tivemos tempo, mas não estamos habituados às estradas marroquinas e não conseguimos fazer o percurso no tempo que queríamos, mas correu tudo bem, ainda chegamos cerca de 20 minutos antes da hora de partida.

A etapa foi fantástica, são pistas muito duras e exigentes. O ritmo não pode ser naturalmente o mesmo que costumamos imprimir em Portugal, mas o Mokka portou-se muito bem, não tivemos qualquer tipo de problema, foi sempre a andar. Ao início tivemos só ali alguns problemas de navegação, mas imagino que muitas equipas o tenham sentido. Aqui a navegação é muito importante, mas com a ajuda do Nuno fomos melhorando esses pormenores. Felizmente encarrilámos, conseguimos imprimir um ritmo seguro e tentar proteger o carro ao máximo. Ainda agora a prova começou e muitos quilómetros estão ainda por cumprir.

Arrancámos de Plage Blanche, fizemos cerca de trinta e tal quilómetros junto à costa completamente a fundo, com o mar a rebentar ali ao lado, pena estar nevoeiro, mas é, de facto, um cenário fantástico para dar início à corrida. Depois seguimos no leito de um rio, com muita água. Muitos carros parados durante o troço, o que significa que era muito exigente, algo para o qual o diretor de prova já nos tinha alertado. Esta seria uma etapa dura, para além daquelas que serão feitas nas dunas.

Passamos por troços e pistas muito ao estilo Trial, muito, muito duro, por cima de rochas, o que nunca tinha feito na minha vida, porque em Portugal as pistas são muito rápidas (risos). Aqui também há troços assim, mas depois intercalam com zonas de muita pedra em que transpomos os obstáculos quase ao ralenti.

Já mais para o final apanhámos um concorrente, ainda o conseguimos passar, mas a dada altura começámos a ter problemas de navegação e decidimos fazer os últimos 60km"s atrás dele a aprender, atrás de um piloto com mais experiência do que nós e correu bem.

Sensivelmente a meio dos troços, e isto servirá para todas as etapas, a organização disponibiliza um espaço onde é possível lanchar. Ou seja, a dada altura o troço é neutralizado e temos 20 minutos para poder comer e carregar baterias. É uma ideia ótima, faz muito sentido, o que não acontece em todas as provas.

Eu e o Nuno estamos satisfeitos com a nossa prestação, muitos satisfeitos com a prestação do Mokka. O Ângelo e o Filipe já estão neste momento de volta do carro para que amanhã esteja tudo a 100% e para que possamos continuar a aventura. Parabéns ao Nuno, formamos uma boa dupla.

Ainda não sei as classificações, mas o diretor de prova veio dar-nos os parabéns pela nossa prestação no dia de hoje pelo que penso que o resultado não deverá ser mau.

Nuno Matos conquistou o 2º lugar na 1ª etapa que ligou Plage Blanche a Icht, num total de 387Km"s

Mais informações sobre o Morocco Desert Challenge em: http://www.morocco-desert-challenge-live.com/en/

