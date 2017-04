Pub

Campeão Nacional de Todo-o-Terreno em 2016, depois de vários anos a lutar por esse objetivo, o piloto de Portalegre Nuno Matos está apostado em alargar os seus horizontes desportivos já a partir deste ano de 2017. Se em 2010 o piloto partiu para uma aventura internacional que culminou com a conquista da Taça FIA de Bajas T2 a aposta agora chama-se África e Morocco Desert Challenge. Um enorme desafio que Nuno Matos irá fazer aos comandos do seu Opel Mokka Proto tendo a seu lado um outro campeão, Nuno Rodrigues da Silva.

A viagem até Agadir foi longa e cansativa. Chegámos ontem ao final da tarde e só posso dizer que nos receberam muito bem, guardaram-nos um lugar bem especial aqui na zona de assistência, na Place Al Amal. Estamos rodeados de camiões, muitas motas e alguns carros de assistência bastante diferentes do que estamos habituados. Já fizemos as verificações pela manhã. O Mokka passou com distinção. Ficámos satisfeitos.

Durante a viagem deslocámo-nos a uma estação de serviço para lavar os carros de assistência e de competição e também o camião de assistência. Serviço cinco estrelas. Eram três ou quatro marroquinos a trabalhar arduamente e com brio nas viaturas. Lavaram por cima, por baixo, dos lados, serviço irrepreensível. Pessoas trabalhadoras, simpáticas que nos ajudaram para que à chegada ao parque de assistência as viaturas estivessem impecáveis, prontas para as verificações. Para além de pagar, com eles deixámos algumas cervejas portuguesas para compensar o esforço e dedicação.

Estamos a um dia da corrida, hoje cumpriram-se as verificações técnicas e administrativas, aqui em Agadir, um procedimento habitual que permite à organização do Morocco Desert Challenge identificar se todas as normas exigidas são cumpridas para que a equipa possa iniciar a competição. É já amanhã que se disputa a primeira etapa. Estamos expectantes, mas confesso que comecei o dia apreensivo. O Nuno Rodrigues da Silva, o meu navegador, perdeu o avião. A dada altura já deveria ter chegado e não dava sinal de vida até que entretanto chegou e foi um alivio. Obrigada pelo susto Nuno (risos).

Não queria terminar sem dar destaque a um desafio que nos foi lançado e que abraçámos com todo o carinho: O Rotary Clube d"Agadir solicitou aos participantes do Morocco Desert Challenge que entregassem uma pequena caixa com roupas para as crianças em idade escolar mais carenciadas da zona de Marrocos. A nossa equipa não podia deixar de contribuir para, junto com as demais, também fazer a diferença junto de quem mais precisa: angariámos três caixas grandes com roupas, cuja entrega decorreu durante a manhã. Se pudermos ajudar sentimo-nos mais completos, favorecemos o país e deixamos este povo mais orgulhoso e feliz.

Percebemos que, possivelmente devido à divulgação do comunicado de ontem por parte da organização, foram muitos os curiosos que por aqui apareceram e sentiram vontade de deitar o olho.

Já estamos a postos para amanhã em que começamos verdadeiramente a corrida com a disputa da primeira etapa, que liga a lendária Plage Blanche a Icht, num total de 387 quilómetros. Estamos expectantes e ansiosos. Que comece a aventura.

Nuno Matos, piloto de Todo-o-Terreno, vai escrever diariamente no DN online uma crónica até ao dia 23 de abril, no âmbito da prova Morocco Desert Challenge.

