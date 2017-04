Pub

Campeão Nacional de Todo-o-Terreno em 2016, depois de vários anos a lutar por esse objetivo, o piloto de Portalegre Nuno Matos está apostado em alargar os seus horizontes desportivos já a partir deste ano de 2017. Se em 2010 o piloto partiu para uma aventura internacional que culminou com a conquista da Taça FIA de Bajas T2 a aposta agora chama-se África e Morocco Desert Challenge. Um enorme desafio que Nuno Matos irá fazer aos comandos do seu Opel Mokka Proto tendo a seu lado um outro campeão, Nuno Rodrigues da Silva.

Não posso começar as crónicas no Diário de Notícias sem deixar de agradecer a todos os que deram as mãos por este projeto para que tanto eu como o Nuno pudéssemos realizar este sonho de disputar uma prova em pistas marroquinas, neste caso o Morocco Desert Challenge. Foi uma aposta nova, um desejo que já era nosso há já alguns anos e que só agora pôde ser realizado. Para o concretizar abdicámos de lutar este ano pelo título no Nacional de Todo-o-Terreno, mas é por uma boa causa e é nela que neste momento nos fazia sentido apostar.

Por ser uma aventura nova para nós, queríamos realizar uma primeira abordagem com o intuito de conhecer as pistas marroquinas, por isso metemos mãos à obra e começámos não só a ultimar toda a documentação e parte logística que ainda nos faltava, mas também e acima de tudo, a ter um primeiro contacto com as dunas do Erg Chebbi, em Merzouga. Percebemos como se porta o carro nas areias do deserto, como se utilizam as pranchas e os macacos numa situação de atascanço. Em Portugal são ferramentas que não utilizamos, mas que são essenciais para superar a dureza das dunas do deserto.

Não tivemos ainda tido tempo para um contacto mais profundo com as dunas e confesso que para isso seriam precisos mais dias ou não houvesse sempre algo a descobrir. Ao contrário do Campeonato Nacional em que as pistas já estão concebidas, aqui eu costumo dizer que somos nós que fazemos as pistas. Estamos no deserto, as paisagens são muitas vezes de areia a perder de vista e a navegação de uma exigência constante.

A viagem até aqui foi longa e cansativa. Já estamos em contagem decrescente, mas ainda há muito para fazer. Vamos ultimar os pormenores no Opel, apostar em mais alguns momentos de treinos, mas estamos cada vez mais entusiasmados e é um privilégio poder desfrutar desta experiência junto deste povo humilde que se tem mostrado acolhedor e prestável.

Amanhã esperam-nos as verificações técnicas e administrativas, um procedimento necessário no qual a organização se certifica de que são cumpridas todas as exigências para que possamos finalmente dar início a esta grande aventura. Não posso chamá-la de outra coisa ou não fossem, para além das pistas, também os adversários completamente desconhecidos para nós. Acompanhem aqui, no DN, esta nova experiência, este novo desafio, diariamente e até ao próximo dia 23 de abril.

Nuno Matos, piloto de Todo-o-Terreno, vai escrever diariamente no DN online uma crónica até ao dia 23 de abril, no âmbito da prova África e Morocco Desert Challenge.

