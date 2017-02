Pub

Internacional português está apto para a receção de quarta-feira ao Nápoles

Cristiano Ronaldo, que esteve ausente do treino do Real Madrid, na segunda-feira, voltou esta terça-feira a treinar, na véspera da receção ao Nápoles, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

O internacional português esteve no relvado do centro de treinos de Valdebebas, em Madrid, onde realizou exercícios de aquecimento, aparentemente sem limitações.

De acordo com jornais espanhóis, o 'capitão' da seleção nacional tinha sofrido uma pancada na perna direita no sábado, na vitória do Real Madrid frente ao Osasuna, por 3-1, em jogo da 22.ª jornada da liga espanhola.

O Real Madrid, campeão da Europa em título, recebe o Nápoles, terceiro classificado do campeonato italiano, na quarta-feira, às 19:45.

Ronaldo, que já é o melhor marcador de sempre da 'Champions', com 96 golos, persegue a marca dos 100 tentos na principal competição europeia de clubes.