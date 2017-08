Pub

Avançado português vai continuar no banco do Real Madrid, que vai apresentar Kovacic no lugar do castigado Modric. Nélson Semedo também vai começar no banco, mas no do Barcelona

Cristiano Ronaldo vai sentar-se no banco de suplentes do Real Madrid este domingo (21.00), na visita ao Barcelona, no primeiro clássico oficial da temporada, a contar para a Supertaça de Espanha. Em relação ao onze que bateu o Manchester United na quarta-feira, para a Supertaça Europeia, a única alteração é a entrada de Kovacic para o lugar do castigado Modric.

Já no Barcelona, não há novidades. Deulofeu ocupa a vaga de Neymar e Nélson Semedo vai ser suplente. Quanto a André Gomes, não integrou a convocatória.

Eis o onze do Barcelona: Ter Stegen; Aleix Vidal, Piqué, Umtiti e Jordi Alba; Busquets, Rakitic e Iniesta; Deulofeu, Luis Suárez e Messi.

E o do Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane e Marcelo; Casemiro, Kroos, Kovacic e Isco; Bale e Benzema.