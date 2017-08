Ronaldo regressa aos treinos no Real Madrid para a Supertaça Europeia

Pub

O futebolista português Cristiano Ronaldo regressou hoje aos treinos no Real Madrid, em Valdebebas, no arranque da preparação da Supertaça Europeia frente aos ingleses do Manchester United, de José Mourinho, a realizar terça-feira em Skopje, na Macedónia.

Depois da presença na Taça das Confederações, Cristiano Ronaldo, que não integrou a pré-época dos 'merengues', que chegaram há dois dias de um périplo norte-americano, apresentou-se em boa forma física, dado o programa de treinos personalizado que cumpriu ao longo dos 37 dias de férias.

O jogador português integrou a preparação com os restantes companheiros, sob uns escaldantes 41 graus, por volta das 17 horas, e no final da sessão, de acordo com a nota publicada no sítio do Real Madrid, continuou a trabalhar sozinho.

O presidente do clube, Florentino Pérez, presenciou a parte final do treino e saudou todos os jogadores e elementos da equipa técnica, dando-lhes as boas-vindas após o estágio nos Estados Unidos e, no caso concreto de Cristiano Ronaldo, regresso de férias.

O treinador Zinedine Zidane ainda não testou a equipa que irá apresentar na primeira final da época, frente ao Manchester United, está a avaliar a condição física de Ronaldo e marcou para as 17 horas de domingo, em Valdebebas, nova sessão de preparação para a Supertaça Europeia.