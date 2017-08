Pub

Internacional português estava a chegar ao estádio de Skopje quando tropeçou, mas foi mais o susto

Cristiano Ronaldo não se livrou de um pequeno susto esta segunda-feira à chegada ao estádio de Skopje, na Macedónia. O internacional português ia a sair do autocarro do Real Madrid quando tropeçou e quase caiu no chão.

Refira-se que CR7 e os seus colegas do Real Madrid estão a preparar o confronto desta terça-feira com o Manchester United, de José Mourinho, relativo à Supertaça Europeia.

Veja o vídeo: