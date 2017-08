Pub

Português fez um grande golo e foi expulso poucos minutos depois

Cristiano Ronaldo, que até começou no banco, esteve em destaque pelas melhores e pelas piores razões, este domingo, na vitória do Real Madrid no campo do Barcelona, na primeira mão da Supertaça espanhola, por 3-1.

A primeira parte foi equilibrada, com ascendente para o Barcelona, mas não existiram golos.

No segundo tempo, o primeiro golo da partida surge logo aos 50', com um autogolo de Piqué que deixou os merengues em vantagem.

Cristiano Ronaldo entrou pouco depois, aos 58', e viu Messi empatar o jogo de grande penalidade, aos 77'. Os jogadores madrilenos reclamaram muito o lance, que surge de uma alegada falta de Navas sobre Suárez.

Ao minuto 80', no entanto, surgiram os momentos do encontro. Em contra-ataque, Cristiano Ronaldo faz um golo fabuloso e, ao festejar, tirou a camisola, levando cartão amarelo. Momentos depois, aparece em excelente posição e com um defesa nas costas, acabou por cair. O árbitro do encontro considerou simulação e expulsou o português, mostrando-lhe o segundo amarelo.

Inconsolável, o capitão da seleção portuguesa ainda empurrou o árbitro antes de sair do campo.

Com dez jogadores, Asensio fez também um grande golo, fazendo o resultado final.

Ronaldo deverá cumprir castigo na segunda mão da Supertaça, em Madrid.

