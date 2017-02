Pub

Merengues venceram o Osasuna por 3-1, após o Barcelona ter goleado o Alavés por 6-0

O Real Madrid sentiu hoje inesperadas dificuldades para vencer, por 3-1, em casa do lanterna-vermelha Osasuna, que lhe vale manter a liderança da Liga espanhola de futebol, à 22.ª jornada, e com dois jogos a menos.

O 'inevitável' Cristiano Ronaldo (24 minutos), desmarcado sobre a direita, na área, atirou entre as pernas do guarda-redes italiano Salvatore Sirigu, no que parecia ser o início de tranquilo triunfo.

O Osasuna jogava, porém, de igual para igual e até dispunha das melhores situações, aproveitando uma delas para empatar, quando Sergio León (33 minutos) surgiu nas costas do desamparado Varane e, isolado, fez um 'chapéu' a Keilor Navas.

Os 'merengues' voltaram ao comando aos 62 minutos, quando Isco ganhou uma bola solta em iniciativa individual de Benzema, atirando a contar.

A tranquilidade absoluta só chegou no final dos descontos, aos 90+3 minutos, com golo de bela execução técnica de Lucas Vázquez.

O Real Madrid soma agora 49 pontos, mais um do que o FC Barcelona, que horas antes 'atropelou' o Alavés no País Basco com concludente 6-0, 'vingando' o desaire caseiro por 2-1.

A goleada catalã contou com André Gomes no 'onze' e ficou decidida com quatro golos em menos de 10 minutos, já na segunda parte, num desafio em que a defesa basca cometeu demasiados erros e o uruguaio Luis Suárez (37 e 67 minutos) foi o único a 'bisar', ao abrir e fechar o marcador.

Pelo meio, Neymar (40 minutos) aproveitou duplo erro clamoroso da defesa, Messi (59) tirou o melhor partido de outro lapso adversário, Alexis (63), involuntariamente, fez autogolo e o croata Rakitic (65), solto na área, disparou para deixar também a sua marca.

O desafio ficou manchado pela lesão de Aleix Vidal, que, aparentemente, pode deixar o lateral direito do FC Barcelona inativo por longo tempo.

Por seu lado, o Athletic Bilbau esteve a perder em casa com o Deportivo, que se adiantou pelo turco Çolak (42), mas deu a volta, com tentos de Muniain (71) e Aduriz (89), e continua na luta pelos lugares europeus, no sétimo lugar.

O Betis e o Valência empataram 0-0, resultado que mantém os anfitriões na 13.ª posição, com 24 pontos, enquanto o Valência ocupa o 15.º posto, como menos três.

O internacional português Nani foi titular na formação 'che', enquanto João Cancelo entrou aos 81 minutos, substituindo o chileno Fabian Orellana.