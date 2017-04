Pub

Alex Ferguson teve influência...

Cristiano Ronaldo e o número sete são indissociáveis, se bem que ainda existem recordações, fintas e golos, de um CR7 com a camisola 28 no Sporting.

Quando foi para o Manchester United, começou a usar o número 7, por sugestão de Alex Ferguson. Assim, Cristiano tornou-se no novo dono de uma camisola que já tinha tido estado no corpo de lendas como Beckham, Cantona ou George Best.

Foi um "desafio", assume Cristiano Ronaldo num vídeo da marca que representa. "Aceitei e foi fantástico", acrescenta.