Pub

Zinedine Zidane diz que o internacional português está habituado às críticas

O treinador do Real Madrid, o francês Zinedine Zidane, disse hoje que o futebolista português Cristiano Ronaldo "está bem e vai sempre fazer a diferença", apesar de "ter sempre de enfrentar críticas".

"O problema é que vai sempre ouvir críticas. Quando não marca, quando joga numa posição diferente. Está habituado a isso e pensa, como todos, no jogo de amanhã [contra o Málaga], para que corra bem", acrescentou o técnico, confrontado com perguntas dos jornalistas sobre o momento de forma do português.

Quanto ao jogo contra o Celta de Vigo, a segunda derrota (1-2) consecutiva dos 'madrilenos', para a Taça do Rei, Zidane justificou a utilização de Ronaldo como ponta de lança como uma decisão em busca de "mais espaço" nas alas com a utilização de Marco Asensio.

"Não o fizemos perfeitamente. Sabemos como Cristiano jogou toda a vida, mas, por vezes, pode jogar na frente. A posição que mais gosta é na esquerda e isso não vai mudar", atirou, tendo ainda admitido que em alguns jogos 'CR7' "pode jogar pior".

"Por vezes eu também não jogava bem e não se passava nada, o importante é continuar a trabalhar em campo", sentenciou o antigo jogador do clube.

O Real Madrid defende a liderança da liga espanhola no sábado, em casa, frente ao Málaga.